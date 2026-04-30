Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу в Орську

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по нафтопереробному заводу «Орськнєфтєоргсинтез» в Оренбурзькій області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Генштабу.

Зазначається, що після влучання почалася пожежа. Об'єкт є важливим для забезпечення російської окупаційної армії. Завод виробляє понад 30 видів нафтопродуктів, включаючи бензин, дизельне пальне та авіаційний гас і має проєктну потужність переробки 6,6 млн тонн нафти на рік.

Крім того, Сил оборони України знищили зенітний ракетний комплекс Тор-М2 у районі Олександрівки Запорізької області, а також у Лисичанську Луганської області було уражено пункт управління артилерійської бригади противника.

Також було знищено склад боєприпасів у районі Кременівки Донецької області та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, 29 квітня безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському Орську, який розташований більш ніж за 1,4 тис. км від кордону з Україною. Паралельно безпілотники дісталися й до Пермі. Там зафіксовано атаку на один із промислових об’єктів, унаслідок чого виникла пожежа.

До слова, від початку повномасштабної війни Сили оборони України більш ніж у 2,5 раза наростили дальність deep strike по тилу РФ. Якщо у 2022 році вдавалося уразити цілі приблизно на 630 км, то нині українські далекобійні засоби дістають ворога вже на відстані близько 1 750 км.