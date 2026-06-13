Під удар потрапив полігон, де окупанти готували одразу три підрозділи для боїв на Гуляйпільському напрямку

Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали удару по полігону «Восточний» у Запорізькій області, де російські війська проводили підготовку особового складу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на командувача СБС Роберта Бровді («Мадяра»).

За його словами, у ніч на 12 червня українські оператори безпілотників завдали множинних уражень по місцях тимчасової дислокації російських військових на полігоні поблизу населеного пункту Новопетрівка.

💥 Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по військовому полігону «Восточний», що на тимчасово окупованій території Запорізької області – повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр)



За його словами, на території цього полігону проводили підготовку для трьох російських… pic.twitter.com/mzbLjdcy9J — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 13, 2026

Як зазначив Бровді, на полігоні проходили підготовку одразу три російські підрозділи. Серед них – 40-ва бригада морської піхоти з Камчатки, яка брала участь у боях за Вугледар, 1461-й полк 36-ї армії РФ та 1466-й полк 5-ї армії, сформований переважно з новобранців із Приморського краю.

За даними українських військових, усі ці підрозділи залучені до бойових дій проти України на Гуляйпільському напрямку.

Окрім полігону, під час нічної операції українські безпілотники атакували й інші цілі окупантів. Зокрема, під удар потрапив зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» у районі населеного пункту Вершина Друга Запорізької області.

Також було уражено зенітну установку ЗУ-23 та розрахунок переносного зенітного ракетного комплексу в Новопетрівці. Ще однією ціллю став пункт управління безпілотниками російських військ у Новоандріївці Донецької області.

Командувач СБС наголосив, що українські підрозділи продовжують завдавати ударів по військових об'єктах противника в оперативній глибині, знищуючи живу силу, техніку та елементи системи управління окупаційних військ.

Тоді бек має бути прив'язаний саме до цієї заяви Бровді:

Нагадаємо, раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що українські дрони вже суттєво ускладнили пересування російської техніки та транспорту на південному напрямку. Він порівняв удари по окупантах на незахищених маршрутах із «полюванням на куріпок у відкритому полі». За словами Бровді, кінцевою метою кампанії є створення умов, за яких використання Криму як військового хабу та логістичного центру стане для Росії вкрай складним.