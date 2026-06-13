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Росія скинула 12 КАБів на ринок Дніпропетровщини: є постраждалі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія скинула 12 КАБів на ринок Дніпропетровщини: є постраждалі
Після атаки на цивільний об'єкт дев'ятеро людей дістали поранень
скріншот з відео

Після масованого авіаудару пошкоджено житлові будинки, автомобілі та інфраструктуру

Російські війська завдали масованого авіаудару по Васильківській громаді на Дніпропетровщині, скинувши 12 керованих авіабомб на місцевий ринок. Внаслідок атаки поранення дістали дев'ятеро людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Дніпропетровську обласну державну адміністрацію.

За даними Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, протягом доби ворог понад 20 разів атакував громади регіону безпілотниками та авіабомбами.

Найбільшої шкоди зазнав Синельниківський район. Під ударами опинилися Васильківська, Миколаївська, Петропавлівська та Шахтарська громади. У Васильківській громаді російські війська спрямували 12 керованих авіабомб по території ринку.

Внаслідок удару виникла пожежа. Також пошкоджено багатоквартирні та приватний житлові будинки, а також автомобілі.

Поранення дістали дев'ятеро людей. Шістьох постраждалих госпіталізували до медичних закладів. За інформацією рятувальників, 40-річний чоловік перебуває у важкому стані.

Крім того, російські війська продовжили атаки на Нікопольський район. Під обстрілами перебували Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Там пошкоджено приватні будинки та господарську споруду.

Росія скинула 12 КАБів на ринок Дніпропетровщини: є постраждалі фото 1
фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація

У Кам'янському ворог влучив по об'єкту інфраструктури. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

На місцях працюють рятувальники, комунальні служби та представники місцевої влади. Вони ліквідовують наслідки обстрілів та фіксують завдані руйнування.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська масовано атакували громади Сумської області ударними безпілотниками, FPV-дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів загинули дві жінки у Шосткинській громаді, ще 16 людей дістали поранення в різних районах регіону.

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Теги: Дніпропетровщина ракета окупанти

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