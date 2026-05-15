ЗСУ ліквідували відомого російського актора-окупанта

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Павло Чернявський воював проти України у складі армії РФ
фото з відкритих джерел
Актор приєднався до російських окупаційних військ у 2025 році

Російський актор Павло Чернявський загинув на війні в Україні. Артист-окупант брав участь у так званому «СВО». Про це пише «Главком».

Про смерть Павла Чернявського масово почали повідомляти російські ЗМІ. Як відомо, актор підписав контракт із російським Міністерством оборони в грудні 2025 року та перебував у складі окупаційних військ Росії. Повідомляється, що росіянин загинув ще 3 березня цього року, однак про його смерть стало відомо лише зараз. Актора вже поховали в його рідному місті Омськ, що в Росії.

фото з відкритих джерел
Актор Павло Чернявський відомий за своєю роллю в комедійному серіалі «Щасливі разом». Також серед його робіт ролі у стрічках «Слід», «Дублер», «Відчайдушні пайовики», «Клуб» та «Дівчата з Макаровим 2» та інші. Він також зіграв у фільмі про «СВО» «Свої. Балада про війну».

фото з відкритих джерел
Павло Чернявський народився 13 травня 1986 року в Омську. Починав свою кар’єру з ролей у театрі в Омську. Потім почав з’являтися на сценах Москви. Крім цього, працював ведучим на різних заходах.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Нікіту Павлова. Нікіта Павлов народився 29 квітня 2000 року. У шкільні роки займався боксом та гирьовим спортом. Мав перший спортивний розряд з боксу та гирьового спорту, був багаторазовим чемпіоном Республіки Бурятія та Іркутської області з боксу.

Також повідомлялося, сили оборони знищили російського окупанта Володимира Барачевського. ПБарачевський народився у селищі Щельяюр (Республіки Комі, РФ). Займався лижними перегонами. Виконав норматив майстра спорту. Був переможцем та призером різноманітних змагань. Захисники України знищили окупанта Барачевського 5 березня 2026 року.

