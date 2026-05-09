Головна Світ Політика
search button user button menu button

Напад на Європу. Німецький генерал оцінив, чи здатен Путін відкрити ще один фронт

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Напад на Європу. Німецький генерал оцінив, чи здатен Путін відкрити ще один фронт
Напад на Європу можливий у будь-який момент
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Росія може розпочати нову війну, не завершивши бойові дії в Україні

Росія може розпочати новий обмежений військовий конфлікт, навіть не завершивши війну проти України. Таку думку в інтерв’ю WELT висловив генерал-лейтенант у відставці Юрген-Йоахім фон Зандрарт, пише «Главком».

За його словами, головне питання полягає не в тому, чи здатна Росія вести ще одну війну паралельно, а в тому, чи побачить Кремль для цього вигідний момент.

«Головне питання не в тому, чи може Росія це зробити, а в тому, чи бачить вона зручний момент і вигоду», – заявив генерал.

Генерал переконаний, що Кремль уже готується до можливого розширення конфлікту за межами України, зокрема в Балтійському регіоні.

«Росія стоїть на порозі продовження війни за межами України, особливо в Балтійському регіоні. Якщо з’явиться можливість», – наголосив фон Зандрарт.

За його словами, Росія вже зараз активно нарощує військові сили, а обсяги виробництва озброєння перевищують потреби нинішньої війни проти України. Також Москва проводить структурну перебудову армії та створює нові військові формування у західних округах – у регіоні від Фінляндії до Польщі.

Водночас генерал зауважив, що прямий напад на НАТО матиме для Росії значно серйозніші наслідки, ніж війна проти України.

«Саме це поки стримує Росію», – підсумував він.

Як повідомлялось, європейські політики та чиновники серйозно занепокоєні тим, що Володимир Путін може використати наступні рік-два для перевірки НАТО на міцність. Як повідомляє Politico, у кулуарах Євросоюзу цей період розглядають як «вікно можливостей» для Кремля, поки США за президентства Дональда Трампа можуть дистанціюватися від Європи, а власний військовий потенціал Союзу ще не зміцнів

Читайте також:

Теги: росія війна путін напад Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецпризначень розповів, яких людей не вистачає в армії
Командир спецпідрозділу «Омега» назвав головний дефіцит на фронті
Вчора, 11:22
NYT: Війна в Ірані викрила слабкості США
NYT: Війна в Ірані викрила слабкості США
3 травня, 04:49
Без техніки і без перемог: що не так із парадом Путіна
Без техніки і без перемог: що не так із парадом Путіна
29 квiтня, 17:36
Рада ЄС збереться для ухвалення 20-го пакета санкцій проти Російської Федерації
Словаччина готова підтримати санкції проти РФ, але за однієї умови
22 квiтня, 04:17
Мацінка викликав очільника російського посольства
Чехія викликала російського посла через погрози Кремля
20 квiтня, 17:47
NYT: Європа опинилася в конфлікті з великими світовими державами
NYT: Європа опинилася в конфлікті з великими світовими державами
12 квiтня, 04:15
ЄС перевіряє Белград на відповідність ключовим критеріям
ЄС посилив тиск на Сербію. Дружба з Росією вилізла боком
10 квiтня, 15:59
Литва направила РФ ноту протесту
Литва направила РФ ноту протесту
9 квiтня, 18:54
Парадокс війни: як Іран переграє США та Ізраїль
Парадокс війни: як Іран переграє США та Ізраїль
9 квiтня, 15:14

Політика

The Economist: Путін втрачає контроль над Росією
The Economist: Путін втрачає контроль над Росією
Лукашенко визнав: кількість охочих їхати на парад до Путіна катастрофічно скоротилась
Лукашенко визнав: кількість охочих їхати на парад до Путіна катастрофічно скоротилась
Напад на Європу. Німецький генерал оцінив, чи здатен Путін відкрити ще один фронт
Напад на Європу. Німецький генерал оцінив, чи здатен Путін відкрити ще один фронт
Трамп допустив перекидання американських військ з Німеччини до Польщі
Трамп допустив перекидання американських військ з Німеччини до Польщі
Кім Чен Ин надіслав Путіну особливе привітання до 9 травня
Кім Чен Ин надіслав Путіну особливе привітання до 9 травня
Росіяни в істериці, а світ у захваті: реакції на дозвіл Зеленського провести парад у Москві
Росіяни в істериці, а світ у захваті: реакції на дозвіл Зеленського провести парад у Москві

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua