Напад на Європу. Німецький генерал оцінив, чи здатен Путін відкрити ще один фронт

Росія може розпочати новий обмежений військовий конфлікт, навіть не завершивши війну проти України. Таку думку в інтерв’ю WELT висловив генерал-лейтенант у відставці Юрген-Йоахім фон Зандрарт, пише «Главком».

За його словами, головне питання полягає не в тому, чи здатна Росія вести ще одну війну паралельно, а в тому, чи побачить Кремль для цього вигідний момент.

«Головне питання не в тому, чи може Росія це зробити, а в тому, чи бачить вона зручний момент і вигоду», – заявив генерал.

Генерал переконаний, що Кремль уже готується до можливого розширення конфлікту за межами України, зокрема в Балтійському регіоні.

«Росія стоїть на порозі продовження війни за межами України, особливо в Балтійському регіоні. Якщо з’явиться можливість», – наголосив фон Зандрарт.

За його словами, Росія вже зараз активно нарощує військові сили, а обсяги виробництва озброєння перевищують потреби нинішньої війни проти України. Також Москва проводить структурну перебудову армії та створює нові військові формування у західних округах – у регіоні від Фінляндії до Польщі.

Водночас генерал зауважив, що прямий напад на НАТО матиме для Росії значно серйозніші наслідки, ніж війна проти України.

«Саме це поки стримує Росію», – підсумував він.

Як повідомлялось, європейські політики та чиновники серйозно занепокоєні тим, що Володимир Путін може використати наступні рік-два для перевірки НАТО на міцність. Як повідомляє Politico, у кулуарах Євросоюзу цей період розглядають як «вікно можливостей» для Кремля, поки США за президентства Дональда Трампа можуть дистанціюватися від Європи, а власний військовий потенціал Союзу ще не зміцнів