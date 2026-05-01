Зеленський заявив про посилення протиповітряної оборони у двох містах

Президент заявив про посилення неба над Одесою та Дніпром

Зеленський: «Сьогодні вдень була ще одна масована атака російських дронів»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабний повітряний напад Росії, який тривав протягом дня 1 травня. Глава держави повідомив про посилення протиповітряної оборони у вразливих регіонах та закликавши до подальшої підтримки з боку партнерів. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні , інформує «Главком» .

За словами Президента, щільність сьогоднішнього нападу була надзвичайно високою, що дозволило ворогу, незважаючи на ефективну роботу ППО, нанести шкоду цивільній інфраструктурі.

«Сьогодні вдень була ще одна масована атака російських дронів – значна кількість, тільки від ранку понад 400 дронів, з них більше двохсот – «шахеди». Щільність нападу – висока, і саме через це, хоча й відсоток збиття високий – триста вісімдесят вісім дронів збито, – все ж таки були влучання. Тернопіль, Житомир, Рівненщина, Тростянець у Вінницькій області, інші регіони та громади», – заявив президент.

Окрему увагу глава держави надав ситуації у великих містах, які регулярно стають цілями окупантів. Він анонсував конкретні військові заходи для покращення захисту неба над Дніпром та Одещиною.

«Є рішення щодо Дніпра – військове командування та Міністерство оборони шкірну атаку аналізують і пропонують рішення. На Дніпро – додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі – вже є більший відсоток збитку, треба – ще більший», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що Росія свідомо використовує тактику виснаження української системи ППО через інтенсивність атак. Водночас він підкреслив, що Україна потребує ще більше компонентів захисту саме проти ракетного озброєння.

«Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО. Будемо протидіяти. Але розуміємо, що зупинятись – не можна, це ще не той результат, який потрібний, ще недостатньо. Посилення потрібне більше для наших міст та сіл. Важливо, що кожного дня працюємо з партнерами, щоби були компоненти ППО проти ракет», – зазначив глава держави.

«Главком» писав, що російські загарбники масовано атакували Тернопіль ударними безпілотниками. На місто було понад 50 «шахедів», пролунало понад два десятки вибухів. За словами мера міста, внаслідок атаки є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. На місцях працюють відповідні служби.

Перші вибухи пролунали близько 13.10. Безпілотники рушили транзитом через Хмельниччину – спочатку Повітряні сили зафіксували загрозу для Вінницької та Хмельницької областей, а вже звідти дроні взяли курс на Тернопіль.

