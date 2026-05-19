Пропагандистка Маргарита Симоньян поскаржилась на атаки дронів (відео)

Симоньян розповіла, що її шестирічна донька вже знає про війну

Настрої серед росіян помітно змінилися після регулярних атак безпілотників і вибухів

Головна редакторка російського телеканалу RT та одна з найвідоміших кремлівських пропагандисток Маргарита Симоньян поскаржилася на атаки дронів та заявила, що її діти вже тривалий час сплять у коридорі та гардеробній. Таку заяву Симоньян зробила в ефірі російського телеканалу, пише «Главком».

«Летять безпілотники. Неприємно, страшно», – каже Симоньян. Вона продовжила, що її діти вже місяць сплять в коридорі та гардеробній.

Також Симоньян розповіла, що її шестирічна донька вже знає про війну та носить георгіївську стрічку, а на 9 травня навіть почепила її своїй іграшці.

Варто зазначити, що Симоньян відзначилась гучною заявою про «перемогу над Україною» за декілька днів.

Водночас настрої серед росіян помітно змінилися після регулярних атак безпілотників і вибухів. У соцмережах мешканці РФ дедалі частіше скаржаться, що війна, яку Кремль розв’язав проти України, тепер безпосередньо зачепила і їхнє життя.

Раніше російський сенатор, екскерівник «Роскосмосу» та командир Центру спеціального призначення безпілотних систем «Барс-Сармат» Дмитро Рогозін прокоментував нічну атаку, під час якої над регіонами Росії нібито було збито рекордні 556 БпЛА.

Також повідомлялось, що у ніч на 19 травня у Москві знову лунали вибухи, зокрема повідомлялося про атаку безпілотників.

До слова, донька Кіта Келлога, громадська діячка Меган Моббс потролила одну з головних пропагандисток Росії Маргариту Симоньян. Моббс відповіла російській пропагандистці: «Розкажіть нам, як ваша велика, зла армія взяла Київ за 3 дні. Ми спимо спокійніше, оскільки чисельність російської армії скоротилася більш ніж на мільйон осіб».