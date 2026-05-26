Удари по Одесі та Краматорську, США атакували Іран: головне за ніч 26 травня

Вікторія Літвінова
Дайджест новин, які сталися у ніч на 26 травня 2026 року

Ніч на 26 травня принесла нові удари по українських містах – Одесі та Краматорську, – а США завдали ударів по ракетних майданчиках Ірану попри чинне перемир'я. Паралельно Путін готує нову хвилю мобілізації. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 26 травня.

Удари по Одесі та Краматорську: загиблий і поранені

Ближче до ночі Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі: загинув один житель міста, троє дістали поранення. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, вікна у школі та сусідніх житлових будинках. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, однак упродовж вечора їхня кількість зростала – один із поранених помер у лікарні.

Водночас ворог втретє вдарив по Краматорську: дванадцятеро людей отримали поранення, серед них дитина. Місто зазнало атак тричі протягом однієї доби.

США вдарили по ракетних майданчиках Ірану попри перемир'я

Американські збройні сили завдали ударів по ракетних майданчиках Ірану – незважаючи на чинне перемир'я між двома країнами. Удари стали несподіванкою на тлі дипломатичних сигналів про можливу ядерну угоду й суттєво ускладнили переговорний процес.

Путін готує мобілізацію: росіянам масово вручають розпорядження

По всій Росії масово вручають повістки та розпорядження з'явитися до військових комісаріатів. Кремль готує нову хвилю мобілізації – за оцінками аналітиків, на тлі втрат на фронті та дефіциту живої сили.

