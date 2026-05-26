Українські дрони виходять на ринок США: «Генерал Черешня» пройшов відбір

Безпілотники «Генерал Черешня» здобули бойовий досвід під час війни з Росією
Ярослав Гришин: компанію відібрали серед сотень претендентів із різних країн як найефективнішу за показниками уражень

Українська компанія «Генерал Черешня» пройшла до другого раунду американської програми Drone Dominance Program, яку реалізує підрозділ Пентагону Defense Innovation Unit. Про це пише «Главком» з посиланням на повідомлення співзасновника компанії Ярослава Гришина.

Відбір серед сотень компаній

За словами Гришина, «Генерал Черешня» змагалася з сотнями компаній з різних країн світу. Серед них українського виробника оцінили як найефективнішого за показниками уражень.

«Ми увійшли до програми як український ТОП-1 за ефективністю уражень», – заявив Гришин.

На його думку, участь у Drone Dominance Program може стати важливим кроком до співпраці між Україною та США у галузі безпілотних технологій. Головною перевагою українських розробок він назвав бойовий досвід, набутий під час повномасштабної війни проти Росії.

Програма на мільярд і перші результати

Drone Dominance Program має бюджет 1,1 млрд доларів і передбачає кілька етапів відбору та тестування малих ударних безпілотників для армії США. За підсумками першого етапу Пентагон планував закупити близько 30 тисяч дронів у 11 компаній на суму 150 млн доларів.

Переможцем першої фази відбору став оптоволоконний безпілотник Shrike 10 Fiber від української компанії SkyFall, який набрав 99,3 бала зі 100. Ukrainian Defence Drones посіла шосте місце з результатом 72,9 бала. До 2027 року в межах програми Пентагон планує закупити понад 200 тисяч безпілотників.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що компанія «Генерал Черешня» представила новий безпілотник-камікадзе «Хмаринка» – дешеве масове рішення для ударів по тилу ворога з бойовим навантаженням до семи кілограмів і дальністю до 50 км.

До слова, Пентагон посилив фінансування дронів до рекордного рівня: у новому бюджетному запиті передбачено близько 75 млрд доларів на розвиток безпілотних систем та засобів протидії їм.

