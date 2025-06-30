Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

На розбудову кладовища поблизу фронту піде 40 млн грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
На розбудову кладовища поблизу фронту піде 40 млн грн
Проєкт будівництва другої черги Ново-Центрального Баранівського кладовища в Сумах
фото: Сумська міськрада

На сумському цвинтарі з’явиться ритуальна зона «Пагорб пам’яті»

У червні Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради оголосив тендер на другу чергу будівництва секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в Сумах. Нині від міста до лінії фронту лишається менш ніж 20 км. Очікувана вартість проєкту – 41,88 млн грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Велике будівництво на Сумщині. Найдорожчі проєкти, які стартували разом із російським наступом».

Роботи мають завершитися до 18 грудня 2026 року. Нині триває прийом пропозицій учасників.

Варто зазначити, що на будівництво першої черги вже пішло понад 8 млн грн. Підряд тоді отримало ПАТ «Сумбуд». У листопаді минулого року мала стартувати друга частина проєкту, яка дісталася тій же фірмі. Однак проти будівництва одного з об’єктів виступили батьки загиблих військових. Вони написали звернення до міськради, вважаючи недоцільним будувати окремі елементи «Пагорба пам’яті» в період війни за таку ціну. У результаті місцева влада розірвала договір із «Сумбудом» і внесла зміни до проєкту.

Проєкт будівництва другої черги Ново-Центрального Баранівського кладовища в Сумах
Проєкт будівництва другої черги Ново-Центрального Баранівського кладовища в Сумах
фото: Сумська міськрада

За повідомленням Сумської міськради, кількість місць для поховань на цвинтарі буде збільшено з 662 до 710. Також друга черга будівництва передбачає бетонування 11 секторів, облаштування зони ритуалів «Пагорба пам’яті» та виконання робіт із благоустрою, а саме: замощення плиткою, влаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів та покриття з гранітних плит, встановлення лав, столів, флагштока, влаштування сходів, сходів-пандусу, озеленення, встановлення огорожі та воріт, будівництво ритуального місця прощання, влаштування зовнішнього електроосвітлення, поливального водопроводу та водовідведення.

Раніше «Главком» повідомляв, що в селі Киселівка Чорнобаївської громади Херсонської області стартувало масштабне будівництво. На реконструкцію тутешньої гімназії виділено 100,38 млн грн. Відстань до лінії фронту звідси – 20-25 км.

До слова, один із найдорожчих в Україні будівельних проєктів поблизу фронту – капітальний ремонт дитячого садка №180 у Кривому Розі. У лютому департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА уклав договір із ТОВ «СК Стройінвест» на 108,3 млн грн. Роботи фінансуються з місцевого бюджету і мають завершитися до кінця 2026 року. 

Крім того, у прифронтовій території Херсонщини, поблизу з адмінмежею Миколаївської області розгорнулося найбільш коштовне будівництво в Україні. Мова йде про село Посад-Покровське, розташоване на території Чорнобаївської громади за 30-40 км від лінії фронту. 

Читайте також:

Теги: Сумщина будівництво фронт кладовище

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ганна Кравченко святкує день народження двічі
Веде щоденник та вирощує полуницю: 100-річна жителька Сумщини розкрила секрет довголіття
28 червня, 20:12
У ніч проти 24 червня російські терористи обстріляли Сумщину
ДСНС показала наслідки атаки на Сумщині: зруйновані будинки та пожежі
24 червня, 06:57
Суд ухвалив ішення щодо курйозного випадку в Охтирці
В Охтирці судили чоловіка, який дав депутату міської ради скумбрією в лоба
22 червня, 21:58
Зеленський провів Ставку
Зеленський про ситуацію на Сумщині: у росіян наміри абсолютно божевільні
20 червня, 20:40
Путін зробив заяву про захоплення Сум
Путін заявив, що не планує захоплювати Суми, але є нюанс
20 червня, 18:59
За словами президента, українські воїни чинять опір російським військам
Сили оборони виштовхують окупантів із Сумщини – Зеленський
12 червня, 19:03
Митрополит Сумський і Охтирський заявив, що втручання в управління «іншої самостійної церкви» неминуче призведе до «смути»
Московська церква почала готуватися до окупації Сумщини (документ)
12 червня, 16:14
Дроном можна керувати у форматі FPV через LTE-зв’язок
РФ почала використовувати новий дрон зі штучним інтелектом: деталі від розвідки
9 червня, 08:51
Ворог окупував Володимирівку
Росія захопила ще один населений пункт на Сумщині – DeepState
1 червня, 03:41

Економіка

На розбудову кладовища поблизу фронту піде 40 млн грн
На розбудову кладовища поблизу фронту піде 40 млн грн
Нові технічні вимоги до якості газу можуть зупинити український видобуток – Прокіп
Нові технічні вимоги до якості газу можуть зупинити український видобуток – Прокіп
Рада має надати податкові пільги на імпорт обладнання для відновлення енергетики – Енергоспівтовариство
Рада має надати податкові пільги на імпорт обладнання для відновлення енергетики – Енергоспівтовариство
Прайс-кепи стримують повноцінний імпорт електроенергії в Україну – Омельченко
Прайс-кепи стримують повноцінний імпорт електроенергії в Україну – Омельченко
Запровадження підвищувальних коефіцієнтів до залізничних тарифів суперечить законодавству – експерт
Запровадження підвищувальних коефіцієнтів до залізничних тарифів суперечить законодавству – експерт
«Метінвест» працевлаштував вже майже тисячу ветеранів: які умови
«Метінвест» працевлаштував вже майже тисячу ветеранів: які умови

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 червня: ситуація на фронті
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 червня 2025
75K
Охоронець Дуди приїхав в Україну із неоднозначним шевроном та викликав дискусію в мережі
71K
Штучний інтелект назвав рік смерті Путіна
18K
Військовий, на тілі якого окупанти випалили напис «Слава Росії», розповів свою історію
17K
Кремль розкрив деталі можливої зустрічі Трампа і Путіна

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Вчора, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua