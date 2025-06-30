На розбудову кладовища поблизу фронту піде 40 млн грн

На сумському цвинтарі з’явиться ритуальна зона «Пагорб пам’яті»

У червні Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради оголосив тендер на другу чергу будівництва секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в Сумах. Нині від міста до лінії фронту лишається менш ніж 20 км. Очікувана вартість проєкту – 41,88 млн грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Велике будівництво на Сумщині. Найдорожчі проєкти, які стартували разом із російським наступом».

Роботи мають завершитися до 18 грудня 2026 року. Нині триває прийом пропозицій учасників.

Варто зазначити, що на будівництво першої черги вже пішло понад 8 млн грн. Підряд тоді отримало ПАТ «Сумбуд». У листопаді минулого року мала стартувати друга частина проєкту, яка дісталася тій же фірмі. Однак проти будівництва одного з об’єктів виступили батьки загиблих військових. Вони написали звернення до міськради, вважаючи недоцільним будувати окремі елементи «Пагорба пам’яті» в період війни за таку ціну. У результаті місцева влада розірвала договір із «Сумбудом» і внесла зміни до проєкту.

Проєкт будівництва другої черги Ново-Центрального Баранівського кладовища в Сумах фото: Сумська міськрада

За повідомленням Сумської міськради, кількість місць для поховань на цвинтарі буде збільшено з 662 до 710. Також друга черга будівництва передбачає бетонування 11 секторів, облаштування зони ритуалів «Пагорба пам’яті» та виконання робіт із благоустрою, а саме: замощення плиткою, влаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів та покриття з гранітних плит, встановлення лав, столів, флагштока, влаштування сходів, сходів-пандусу, озеленення, встановлення огорожі та воріт, будівництво ритуального місця прощання, влаштування зовнішнього електроосвітлення, поливального водопроводу та водовідведення.

Раніше «Главком» повідомляв, що в селі Киселівка Чорнобаївської громади Херсонської області стартувало масштабне будівництво. На реконструкцію тутешньої гімназії виділено 100,38 млн грн. Відстань до лінії фронту звідси – 20-25 км.

До слова, один із найдорожчих в Україні будівельних проєктів поблизу фронту – капітальний ремонт дитячого садка №180 у Кривому Розі. У лютому департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА уклав договір із ТОВ «СК Стройінвест» на 108,3 млн грн. Роботи фінансуються з місцевого бюджету і мають завершитися до кінця 2026 року.

Крім того, у прифронтовій території Херсонщини, поблизу з адмінмежею Миколаївської області розгорнулося найбільш коштовне будівництво в Україні. Мова йде про село Посад-Покровське, розташоване на території Чорнобаївської громади за 30-40 км від лінії фронту.