Українці з обкладинки Тime: як їм вдалося врятуватися з Ірпеня

Зараз вони в безпеці і мріють після перемоги подякувати своїм захисникам

Родина пригадала свою історію порятунку

Евакуація під обстрілами окупантів, плач дітей та страх за рідних і просто незнайомих. Жительку Ірпеня побачив весь світ, коли вона намагалася виїхати з міста з крихітною донькою. Фото з нею та як малечу тримає на руках боєць ЗСУ, потрапило на обкладинку Тime – одного з найвпливовіших видань у США та світі. Про це пише ТСН.

Сім’я Павлюків з Ірпеня: мама Юля, тато Олег та шестимісячна доня Емма, нині вже у Рівному. Намагаються усміхатися і тішитися кожній миті. Особливо показуючи щасливе життя у рідному місті, де зелені парки, затишні вулиці, своя квартира. Мирне життя зараз лише у спогадах, на небагатьох врятовани фото і відео в телефоні.

Раптом теплі світлини в телефоні змінюються жахливими – розбити будинки і день, який став найстрашніший у житті родини.

«З боку Гостомеля усю ніч Гради, артилерія, гвинтокрили, вся техніка, яка в них є. Бахкало, стріляло», – пригадує Олег.

Тоді і вирішили – зранку евакуюватися. На околицю Ірпеня, згадують, йшли пішки. Далі Юлю з донечкою підвозили, а Олег діставався потрібного місця сам, щоб вже потім направитися до Києва.

«З боку Стоянки ворог вийшов десь і почали стріляти, я бачив як журналісти лягають, військові лягають, усі лягають», – додає Олег.

Далі він щосили рвонув навприсядки, щоб переконатися, що з дружиною і донечкою усе гаразд. А їм в цей час вже допомагали наші бійці.

«Вони підтримували, забирали, нам допомогли із сумками, це нереально, якщо чесно», – пригадує жінка.

Цей момент і є на фото.

«Вона просто почала дуже плакати, вона певно відчувала те, що відчувала я. І він взяв її на ручки, і просто почав її заспокоювати», – каже Юля.

Те, що цей момент потрапив на обкладинку Тime, Юлю приголомшило. Дізналася про це від друзів. Заголовок «Агонія України» її трохи збентежив, але дівчина певна, підпис перебільшили навмисно. «Вони цим словом хотіли привернути більше уваги, ну як завжди, обкладинки роблять такими кричущими», – каже вона.

Юля сподівається, що люди побачивши це фото усвідомлять, який жах приносять в Україну росіяни. І ще дуже сподівається на зустріч із захисником, який так заспокоював маленьку Емму. Хоче знати, хто він і звідки.

А ще родина дякує усім, хто допомагає їм у Рівному. Безкоштовно прихистив та допомагає продуктами, та дитячими речами. Та все ж понад усе мріє про нашу перемогу. В тому, що вже скоро будуть гуляти рідними вулицями та жити у своїй квартирі, вірять. Бо впевнені в українських Збройних силах.

Нагадаємо, під час евакуації з Ірпеня окупанти стріляли в цивільних.

Також убитий окупантами в Ірпені журналіст працював на Time.

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