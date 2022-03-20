На Рівненщині затримали озброєного інформатора окупантів

Під час обшуку у підозрюваного вилучено чотири боєкомплекти патронів до автоматичної зброї та дві гранати РГД-5 із запалами до них

Зрадник виявив бажання очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами Рівненщини

Правоохоронці затримали жителя Рівненщини за фактами державної зради та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік з ідеологічних мотивів надавав допомогу державі-агресору, чим зрадив інтересам України. Він повідомляв представника спецслужби РФ про шляхи передислокації військової техніки Збройних сил України та місця розташування військових частин з метою завдання авіаційних ударів. Крім цього громадянин виявив бажання очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами території Рівненської області.

Під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання вилучено чотири боєкомплекти патронів до автоматичної зброї та дві гранати РГД-5 із запалами до них.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України.

На даний час затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Рівненській області.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала російських інформаторів у Києві, Харкові та Полтаві.

На Харківщині чоловік, будучи ознайомленим зі змістом телеграм-каналу «Русский шепот», надавав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема, підозрюваний розповсюджував у вказаному телеграм-каналі відео з особисто виконаним плакатом «Za русь Харьков 05.03.22» з символом «Z».