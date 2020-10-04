Демократія – це поганий спосіб у правління державою. Але...

«Невдоволені» і «пірати» - вибір чехів, який нині подобається людству

У Чехії за даними екзіт-полу на місцевих виборах перемагає партія діючого прем’єра Андрія Бабіша, яка називається АНГ – Акція невдоволених громадян – 22%. На другому місці опозиція – вона називається Партія піратів. Традиційні соціал-демократи – союзники Бабіша – ледве набирають (чи не набирають?) 5%. Явка – 38%, як кажуть, цілком пристойна для місцевих виборів.

«Невдоволені» і «пірати»… Поки в Україні сумують за тим, що у нас немає реальних «ідеологічних партій», чехи, ті, хто проголосував, відверто регочуть зі «священної корови» демократії – партійної системи. А решті – взагалі по барабану, хто рулитиме в їхніх містах і містечках.

Україна відстає? Та ми так довго «сиділи у засідці», що опинилися попереду планети усієї!

Висновок? Хто про що, а я знову – за рибу гроші. Трамп у США – це не випадковість, Росія, яка ось уже який рік плює на міжнародне право – ніяка не аномалія, а, прости Господи, маркер інакшості. І Північна Корея – не трагікомічний заповідник безумного тоталітаризму – це пропозиція альтернативи. І все це разом – симптоми хвороби, від якої трясе весь світ. Людство знову перевіряє на практиці знаменитий вислів Черчиля про демократію. Тобто, першу його частину, де про те, що демократія – це поганий спосіб у правління державою. І тепер нам залишається одне - переконатися в справедливості другої частини афоризму - … але всі інші – ще гірші.

Або ж справді в кінці третього тисячоліття існування демократії, як теорії та практики, придумається щось нове? Я от – не можу в це повірити. А ви?

Джерело: Блог Сергія Тихого

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