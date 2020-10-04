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    Думки вголос

    Демократія – це поганий спосіб у правління державою. Але...

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Розсилка
    Демократія – це поганий спосіб у правління державою. Але...

    «Невдоволені» і «пірати» - вибір чехів, який нині подобається людству

    У Чехії за даними екзіт-полу на місцевих виборах перемагає партія діючого прем’єра Андрія Бабіша, яка називається АНГ – Акція невдоволених громадян – 22%. На другому місці опозиція – вона називається Партія піратів. Традиційні соціал-демократи – союзники Бабіша – ледве набирають (чи не набирають?) 5%. Явка – 38%, як кажуть, цілком пристойна для місцевих виборів.

    «Невдоволені» і «пірати»…  Поки в Україні сумують за тим, що у нас немає реальних  «ідеологічних партій», чехи,  ті, хто проголосував, відверто регочуть зі «священної  корови» демократії – партійної системи. А решті – взагалі по барабану, хто рулитиме в їхніх містах і містечках.

    Україна відстає? Та ми так довго «сиділи у засідці», що опинилися попереду планети усієї!

    Висновок? Хто про що, а я знову – за рибу гроші. Трамп у США – це не випадковість, Росія, яка ось уже який рік плює на міжнародне право – ніяка не аномалія, а, прости Господи, маркер інакшості. І Північна Корея – не трагікомічний заповідник безумного тоталітаризму – це пропозиція альтернативи.  І все це разом  – симптоми хвороби, від якої трясе весь світ. Людство знову перевіряє на практиці знаменитий вислів Черчиля про демократію. Тобто, першу його частину, де про те, що демократія – це поганий спосіб у правління державою. І тепер нам  залишається одне - переконатися в справедливості другої  частини афоризму - … але всі інші – ще гірші.

    Або ж справді в кінці третього тисячоліття існування демократії, як теорії  та практики,  придумається щось нове? Я от – не можу в це повірити. А ви?

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Росія США вибори Чехія Північна Корея Україна опозиція демократія
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