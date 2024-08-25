У Краматорську під обстріл потрапили іноземні журналісти. Реакція МЗС

Георгій Тихий: «Прицільні удари по представниках ЗМІ стали системною тактикою війни Росії»

Росіяни завдали ударів по Краматорську, унаслідок чого постраждали іноземні журналісти. На черговий злочин окупантів відреагував речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі X (Twitter).

«Минулої ночі черговий жахливий і навмисний російський удар обрушився на житлові квартали Краматорська, поранивши журналістів іноземних ЗМІ в готелі», – написав Тихий.

За словами Тихого, прицільні удари по представниках ЗМІ стали системною тактикою війни Росії фото: ДСНС

За його словами, прицільні удари по представниках ЗМІ стали системною тактикою війни Росії.

«Ці варварські військові злочини мають бути засуджені, переслідувані та покарані», – наголосив представник МЗС.

Наслідки обстрілу Краматорська, 25 серпня 2024 р. фото: ДСНС

За даними ДСНС, сьогодні вночі ворог вдарив по Краматорську ракетами«Іскандер-М». У результаті обстрілу було частково зруйновано двоповерхову будівлю готелю. Поранено двох осіб. Одну людину врятовано.

За попередньою інформацією, під завалами може перебувати ще одна людина, пошуково-рятувальні роботи тривають. Наразі розібрано 60 тонн будівельних конструкцій.

Наслідки обстрілу Краматорська, 25 серпня 2024 р. фото: ДСНС

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Краматорська постраждали троє журналістів: громадяни України, США та Великої Британії.