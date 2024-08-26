Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Перебої з електропостачанням: у Вінниці зупинилися всі водопровідні станції

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Перебої з електропостачанням: у Вінниці зупинилися всі водопровідні станції
«Вінницяоблводоканал»: «Зараз у всьому місті може спостерігатися відсутність води/понижений тиск»
фото з відкритих джерел

Працівники «Вінницяоблводоканал» намагаються відновити живлення

Через перебої з електропостачанням, які виникли внаслідок ракетної атаки росіян 26 серпня у Вінниці зупинилися усі водопровідні станції міста. Про це повідомляє «Вінницяоблводоканал».

«Через аварійні перебої з електропостачанням знову маємо зупинку водопровідних станцій міста: цього разу, на жаль, всіх. Включно з центральною станцією Вінниці», –  йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бригади виїхали в місто спускати повітря й відкривати запірну арматуру, працівники «Вінницяоблводоканал» намагаються відновити живлення.

«Зараз у всьому місті може спостерігатися відсутність води/понижений тиск», – попередило  у підприємстві.

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

Раніше повідомлялося, що через проблеми з електрикою система водопостачання правого берега у Києві працюватиме на пониженому тиску. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Крім того, через відсутність напруги затримується столичний електротранспорт. В адміністрації запевнили, що тролейбуси і трамваї з найбільшими пасажиропотоком обов’язково дублюють автобусами.

У КМДА також попередили, що можливі тимчасові збої в роботі світлофорів, частина яких ще не обладнана новітніми шафами резервного живлення. 

Читайте також: «Іскандери», «Калібри» та «Кинджали»: характеристики ракет, якими РФ б’є по Україні
Теги: окупанти Вінниця водопостачання обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Умєрова, «Україна готує свої відповіді» на обстріл РФ
Україна готує відповідь на масований обстріл РФ – Міноборони
Сьогодні, 15:00
Під час чергової атаки росіяни вбили цивільну людину в Луцьку
Росіяни уразили обʼєкт інфраструктури у Луцьку: є загиблий
Сьогодні, 09:21
Чи відкриє курська операція Україні нові горизонти?
Чи вдасться Україні скористатися вікном можливостей на Курщині?
15 серпня, 12:08
За словами речника Військово-морських сил, російські загарбники могли б використовувати більше аеродромів у Криму
Скільки аеродромів використовують окупанти у Криму: роз’яснення Військово-морських сил
13 серпня, 12:50
Курська АЕС є єдиною в Росії станцією, де активно будують нові енергоблоки
Росія готується обороняти Курську атомну електростанцію – ЗМІ
9 серпня, 20:13
Триває 891-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 2 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
2 серпня, 08:12
8 липня РФ завдала масштабного ракетного удару по місту Київ, одна із ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит»
Ідентифіковано розробників ракет, які атакували «Охматдит» (фото)
30 липня, 12:19
Росіяни активізувалися на одному з напрямків після тривалої паузи
Росіяни активізувалися на одному з напрямків після тривалої паузи
29 липня, 23:45
На фронті вібдбулося 96 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2024 року
28 липня, 00:00

Новини

Перебої з електропостачанням: у Вінниці зупинилися всі водопровідні станції
Перебої з електропостачанням: у Вінниці зупинилися всі водопровідні станції
На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури (оновлено)
На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури (оновлено)
Шила для ЗСУ, але агітувала за Росію. СБУ викрила на Вінниччині прихильницю Путіна
Шила для ЗСУ, але агітувала за Росію. СБУ викрила на Вінниччині прихильницю Путіна
Пошкодив понад 70 могил цивільних і військових. Поліція затримала вандала (відео)
Пошкодив понад 70 могил цивільних і військових. Поліція затримала вандала (відео)
Вінницькі правоохоронці затримали іноземця, який палив авто ЗСУ
Вінницькі правоохоронці затримали іноземця, який палив авто ЗСУ
Атака дронів на Вінниччину: вогонь гасили два пожежних потяги
Атака дронів на Вінниччину: вогонь гасили два пожежних потяги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
23K
Головна ціль – F-16. Росіяни влаштували полювання, але щось пішло не так
17K
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
У Києві на лівому березі сталася пожежа
11K
«Укренерго» вводить екстрені відключення світла

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua