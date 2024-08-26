Перебої з електропостачанням: у Вінниці зупинилися всі водопровідні станції

«Вінницяоблводоканал»: «Зараз у всьому місті може спостерігатися відсутність води/понижений тиск»

Працівники «Вінницяоблводоканал» намагаються відновити живлення

Через перебої з електропостачанням, які виникли внаслідок ракетної атаки росіян 26 серпня у Вінниці зупинилися усі водопровідні станції міста. Про це повідомляє «Вінницяоблводоканал».

«Через аварійні перебої з електропостачанням знову маємо зупинку водопровідних станцій міста: цього разу, на жаль, всіх. Включно з центральною станцією Вінниці», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бригади виїхали в місто спускати повітря й відкривати запірну арматуру, працівники «Вінницяоблводоканал» намагаються відновити живлення.

«Зараз у всьому місті може спостерігатися відсутність води/понижений тиск», – попередило у підприємстві.

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

Раніше повідомлялося, що через проблеми з електрикою система водопостачання правого берега у Києві працюватиме на пониженому тиску. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Крім того, через відсутність напруги затримується столичний електротранспорт. В адміністрації запевнили, що тролейбуси і трамваї з найбільшими пасажиропотоком обов’язково дублюють автобусами.

У КМДА також попередили, що можливі тимчасові збої в роботі світлофорів, частина яких ще не обладнана новітніми шафами резервного живлення.