Перебої з електропостачанням: у Вінниці зупинилися всі водопровідні станції
Працівники «Вінницяоблводоканал» намагаються відновити живлення
Через перебої з електропостачанням, які виникли внаслідок ракетної атаки росіян 26 серпня у Вінниці зупинилися усі водопровідні станції міста. Про це повідомляє «Вінницяоблводоканал».
«Через аварійні перебої з електропостачанням знову маємо зупинку водопровідних станцій міста: цього разу, на жаль, всіх. Включно з центральною станцією Вінниці», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що бригади виїхали в місто спускати повітря й відкривати запірну арматуру, працівники «Вінницяоблводоканал» намагаються відновити живлення.
«Зараз у всьому місті може спостерігатися відсутність води/понижений тиск», – попередило у підприємстві.
Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.
Раніше повідомлялося, що через проблеми з електрикою система водопостачання правого берега у Києві працюватиме на пониженому тиску. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Крім того, через відсутність напруги затримується столичний електротранспорт. В адміністрації запевнили, що тролейбуси і трамваї з найбільшими пасажиропотоком обов’язково дублюють автобусами.
У КМДА також попередили, що можливі тимчасові збої в роботі світлофорів, частина яких ще не обладнана новітніми шафами резервного живлення.
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