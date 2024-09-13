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Енергетики ДТЕК повернули світло у 98 населених пунктів після негоди

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Енергетики ДТЕК повернули світло у 98 населених пунктів після негоди
ДТЕК оперативно ліквідували наслідки негоди в Одеській та Дніпропетровській областях
фото: dtek.com

Енергетики повернули світло у 98 населених пунктах після негоди – ДТЕК

Енергетики ДТЕК повернули світло понад 17 тис. родин у 98 населених пунктах Одещини та Дніпропетровщини, що були без електрики через негоду. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК. 

Енергетики ДТЕК оперативно ліквідували наслідки негоди в Одеській та Дніпропетровській областях.

Зокрема, вони відновили електропостачання після негоди, що пройшла на Одещині у ніч на 12 вересня. Ремонтні бригади полагодили 15 повітряних ліній, відновили роботу 361 трансформаторної підстанції та повернули електропостачання для 15 тисяч родин у 81 населеному пункті.

На Дніпропетровщині сильний вітер знеструмив 2369 родин у 17 населених пунктах. До відновлювальних робіт було залучено 12 бригад енергетиків. Вони відновили роботу 68 трансформаторних підстанцій і 8 ліній електропередач.

Загалом цього тижня енергетики ДТЕК в Одеській та Дніпропетровській областях відновили роботу 429 трансформаторних підстанцій і 23 повітряних ліній, повернувши світло для майже 17,5 тис. родин у 98 населених пунктах.

Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло у домівки 714 тис. родин, що були без електрики через обстріли.

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Теги: ДТЕК Україна війна енергетика електроенергія погода

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