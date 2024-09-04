Європейські фонди рекордно збільшили інвестиції в деякі акції. До чого тут Україна

Бойові дії в Україні викликали дискусію про те, чи можна вважати військових підрядників інвестицією

Європейські фонди більш ніж удвічі збільшили інвестиції в оборонні компанії через війну в Україні

Європейські фонди більш ніж удвічі збільшили інвестування в акції оборонних компаній з моменту вторгнення Росії в Україну, оскільки уряди країн наполягають на необхідності створення потужної оборонно-промислової бази. Про це пише Financial Times.

Згідно з аналізом, проведеним Morningstar Direct для FT, близько третини фондів, зосереджених на екологічних, соціальних питаннях і питаннях управління ( ESG-фондів), у Європі та Великій Британії наразі інвестували 7,7 млрд євро в оборонний сектор порівняно з 3,2 млрд євро у першому кварталі 2022 року.

Зазначається, що зростання інвестицій також частково пов'язане зі зростанням цін на акції оборонних компаній після повномасштабного вторгнення в Україну.

Бойові дії в Україні спровокували дискусію про те, чи можна розглядати оборонні компанії як об'єкт для ESG-інвестицій. Так, аналіз показує, що кількість європейських ESG-фондів, які володіють понад 5% акцій аерокосмічних та оборонних компаній, збільшилась з 22 до 66 за останні два роки. Частка активів у цих секторах все ще невелика. Однак оборонний сектор дедалі частіше розглядається інвесторами як досить привабливий, зазначає видання.

Крім того, політики у Великій Британії та Європі продовжують підштовхувати інвесторів і надалі підтримувати оборонний сектор.

Зазначається, що індекс оборонної промисловості MSCI Europe зріс в 1,8 раза з початку 2022 року, що підвищило привабливість цього сектору. Також зазначається, що інвестиції в оборонний сектор ростуть не тільки в Європі. У США вартість інвестицій ESG-фондів в аерокосмічну та оборонну галузі зросла до 1,2 млрд євро у другому кварталі 2024 року порівняно з 779 млн євро у другому кварталі 2022 року.