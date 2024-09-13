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Обстріл судна із зерном у Чорному морі: зʼявилася реакція генсека ООН

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Обстріл судна із зерном у Чорному морі: зʼявилася реакція генсека ООН
За словами генсека ООН, прохід через Чорне море залишається «критично важливим для глобальної продовольчої безпеки»
фото: Euronews

«Це ще один приклад ризику для світової економіки, для світової торгівлі, який ми спостерігаємо в цьому регіоні»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засуджує будь-які напади – де б вони не відбувалися – на цивільних осіб та інфраструктуру, «зокрема й найостанніші удари». Про це заявив речник генсека Стефан Дюжаррік, коментуючи обстріл Росією в Чорному морі судна із зерном, яке з України прямувало до Єгипту, повідомляє «Укрінформ».

«Це ще один приклад ризику для світової економіки, для світової торгівлі, який ми спостерігаємо в цьому регіоні. Це суворе нагадування про те, що судна й далі стикаються із загрозами в Чорному морі, що загрожує безпеці та стійкості експорту сільськогосподарської продукції», – сказав Дюжаррік.

За його словами, прохід через Чорне море залишається «критично важливим для глобальної продовольчої безпеки й утримання світових цін під контролем».

Нагадаємо, російські війська атакували у Чорному морі цивільне судно з пшеницею для Єгипту одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, обійшлося без людських втрат, повідомив президент Володимир Зеленський.

Як зазначив президент, Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. «Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу», – каже він.

Згодом ф'ючерси на пшеницю зросли на 2,2% після заяви України про влучання російської ракети у зерновоз в Чорному морі, коли судно вийшло з українських територіальних вод. 

Як відомо, за 10 місяців роботи українського морського коридору, який був забезпечений Об’єднаними силами оборони України було експортовано 55 млн тонн вантажів. До слова, понад 80 тис. тонн українського зерна ворог вивіз із тимчасово окупованої Донеччини. Це вже нова партія цьогорічного врожаю зернових.

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Теги: зерно Генсек ООН ООН ворог президент Україна обстріл Чорне море

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