Головна Світ Політика
search button user button menu button

Головна ціль – F-16. Росіяни влаштували полювання, але щось пішло не так

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Головна ціль – F-16. Росіяни влаштували полювання, але щось пішло не так
Військові блогери, пропагандисти та росЗМІ активно намагалися поширювати різну інформацію щодо винищувачів та ймовірних ударів по Прикарпаттю
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пропагандисти активно називають різні місця ймовірного базування F-16, куди нібито були спрямовані ракети

Росіяни на тлі сьогоднішньої масованої атаки на Україну почали заявляти, що головною ціллю обстрілу були F-16, які нібито базуються на Прикарпатті. Про це повідомляють росЗМІ та російські пропагандисти.

«В Івано-Франківську вражений ангар із нещодавно привезеною технікою ЗСУ, там могли бути F-16, повідомляє опір», – йдеться у повідомленні прокремлівської агенції ТАСС.

Російські пропагандисти, такі як Володимир Соловйов та Юлія Вітязєва у своїх соціальних мережах теж зазначили схожу інформацію, однак посилаючись на прокремлівське видання Риа.Новости. Вони вважають, що F-16 нібито були саме у Франківську.

«В Івано-Франківську удару було завдано по ангару з технікою, вибух стався в районі, де ЗСУ заховали два F-16, розповіли РИА Новости у проросійському підпіллі», – йдеться у повідомленні Володимира Соловйова, яке поширила собі на сторінку також Юлія Вітязєва.

Крім цього Соловйов заявив, що частину Івано-Франківська нібито перекрито військовими.

Російські воєнкори після подібних заяв прокремлівських медіа та журналістів вже почали створювати «аналітику», щодо ймовірного удару по Прикарпаттю. Однак тут російські оглядачі припустили, що F-16 нібито базуються на аеродромі у Коломиї, а не у Івано-Франківську. Одночасно із цим вони наголошують, що завдати шкоди ангарам на території цього аеропорту – неможливо, так як вони, на їх переконання, добре укріплені.

«Щоб завдати шкоди цьому об'єкту, потрібна не одна, не дві і навіть не п'ять ракет, а мінімум десять, хоча б по одній на кожен бетонний ангар. А якщо додати до цього відкриті стоянки та інфраструктуру та плюс удар по самій бетонці, то кількість ракет для удару (по-хорошому) потрібно збільшувати, як мінімум, удвічі», – йдеться у повідомленні російських військових блогерів.

Зазначимо, що протягом ранку 26 серпня голова Івано-Франківської ОДА Онищук Світлана повідомляла про роботу ППО в області, однак інформації про влучання не надходило.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, у низці областей вранці було чутно вибухи.

Як відомо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.

Читайте також:

Теги: F-16 обстріл пропаганда пропагандист Соловьев росіяни Володимир Соловйов відео влада вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що дасть Україні контрнаступ ЗСУ на Курщині?
Що стоїть за контрнаступом ЗСУ на Курщині?
23 серпня, 10:10
Уламки ворожого БпЛА впали на території одного з населених пунктів
Окупанти атакували дронами Київщину: влада повідомила про наслідки
27 липня, 10:19
Пожежники ліквідували вогонь на нафтобазі
У Білгородській області безпілотники атакували нафтобазу
3 серпня, 07:29
Під час візиту він подякував країні за чітку позицію щодо війни в Україні
Кулеба на ринку в Африці скуштував кукурудзу
6 серпня, 01:41
У Сумах пролунали вибухи під час оголошення повітряної тривоги
У Сумах пролунали вибухи під час оголошення повітряної тривоги
5 серпня, 09:11
Ігор Романенко заявив, що превентивні дії завжди є більш ефективні
Удар на випередження. ЗСУ пішли на Курщину, щоб росіяни не атакували Сумщину?
7 серпня, 17:51
Суджа, Курська область, РФ
Путін нервує недаремно? Як російські пропагандисти реагують на події в Курській області
8 серпня, 15:08
Цю 140-метрову моторну яхту Ocean Victory у 2014 році зробила російському олігарху Віктору Рашникову італійська верф Fincantieri
Італійські суднобудівники визнали, що продовжують робити яхти для російских багатіїв
15 серпня, 14:04
Дніпровська гідроелектростанція перебуває в критичному стані
На Запоріжжі перекрито рух греблею Дніпровської ГЕС
Сьогодні, 08:28

Політика

Головна ціль – F-16. Росіяни влаштували полювання, але щось пішло не так
Головна ціль – F-16. Росіяни влаштували полювання, але щось пішло не так
Затримання Дурова створює нову напругу між Францією та Росією – WSJ
Затримання Дурова створює нову напругу між Францією та Росією – WSJ
Польща підняла у небо авіацію через ракетний обстріл України
Польща підняла у небо авіацію через ракетний обстріл України
Ізраїль та США «полюють» на нового лідера ХАМАСу: подробиці The New York Times
Ізраїль та США «полюють» на нового лідера ХАМАСу: подробиці The New York Times
ISW пояснив, чому арешт Дурова налякав російських пропагандистів
ISW пояснив, чому арешт Дурова налякав російських пропагандистів
Адміністрація Байдена чекає на те, чи окупиться «авантюра Зеленського» на Курщині – WSJ
Адміністрація Байдена чекає на те, чи окупиться «авантюра Зеленського» на Курщині – WSJ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
15K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6255
«Укренерго» вводить екстрені відключення світла
5623
У Росії злетіли 11 бортів Ту-95МС – Повітряні сили

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua