Головна ціль – F-16. Росіяни влаштували полювання, але щось пішло не так

Пропагандисти активно називають різні місця ймовірного базування F-16, куди нібито були спрямовані ракети

Росіяни на тлі сьогоднішньої масованої атаки на Україну почали заявляти, що головною ціллю обстрілу були F-16, які нібито базуються на Прикарпатті. Про це повідомляють росЗМІ та російські пропагандисти.

«В Івано-Франківську вражений ангар із нещодавно привезеною технікою ЗСУ, там могли бути F-16, повідомляє опір», – йдеться у повідомленні прокремлівської агенції ТАСС.

Російські пропагандисти, такі як Володимир Соловйов та Юлія Вітязєва у своїх соціальних мережах теж зазначили схожу інформацію, однак посилаючись на прокремлівське видання Риа.Новости. Вони вважають, що F-16 нібито були саме у Франківську.

«В Івано-Франківську удару було завдано по ангару з технікою, вибух стався в районі, де ЗСУ заховали два F-16, розповіли РИА Новости у проросійському підпіллі», – йдеться у повідомленні Володимира Соловйова, яке поширила собі на сторінку також Юлія Вітязєва.

Крім цього Соловйов заявив, що частину Івано-Франківська нібито перекрито військовими.

Російські воєнкори після подібних заяв прокремлівських медіа та журналістів вже почали створювати «аналітику», щодо ймовірного удару по Прикарпаттю. Однак тут російські оглядачі припустили, що F-16 нібито базуються на аеродромі у Коломиї, а не у Івано-Франківську. Одночасно із цим вони наголошують, що завдати шкоди ангарам на території цього аеропорту – неможливо, так як вони, на їх переконання, добре укріплені.

«Щоб завдати шкоди цьому об'єкту, потрібна не одна, не дві і навіть не п'ять ракет, а мінімум десять, хоча б по одній на кожен бетонний ангар. А якщо додати до цього відкриті стоянки та інфраструктуру та плюс удар по самій бетонці, то кількість ракет для удару (по-хорошому) потрібно збільшувати, як мінімум, удвічі», – йдеться у повідомленні російських військових блогерів.

Зазначимо, що протягом ранку 26 серпня голова Івано-Франківської ОДА Онищук Світлана повідомляла про роботу ППО в області, однак інформації про влучання не надходило.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, у низці областей вранці було чутно вибухи.

Як відомо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.