Повітряні сили знищили ворожий літак, вертоліт, ракети та безпілотники
За добу перехопили дві крилаті ракети
Повітряні сили ЗСУ протягом доби 15 квітня продовжували ефективно знищувати ворогів. Вони «приземляли» літак, вертоліт, ракети, а також кілька безпілотників росіян. Про це повідомили в оперативному зведенні Повітряних сил.
Загальна сума збитих літальних апаратів ворога становить сім одиниць.
Наші ППО змогли збити три безпілотні літальні апарати, чим значно завадили ворогу вести розвідку.
Також у небі перехопили дві крилаті ракети, які могли забрати не одне життя.
Окрім цього, добре себе показала й українська ударна авіація. Вона під прикриттям винищувачів здійснила приблизно 10 успішних авіанальотів на позиції російських військ.
«Таким чином ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши рашистам суттєвих втрат», – акцентували в Повітряних силах.
Нагадаємо, за добу над Донбасом збито шість «Орланів-10».
Підрахунок втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Напередодні ЗСУ збили ювілейну – 300-ту одиницю ворожої авіації.