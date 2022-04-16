Повітряні сили знищили ворожий літак, вертоліт, ракети та безпілотники

У рашистів стало менше ще на один літак

За добу перехопили дві крилаті ракети

Повітряні сили ЗСУ протягом доби 15 квітня продовжували ефективно знищувати ворогів. Вони «приземляли» літак, вертоліт, ракети, а також кілька безпілотників росіян. Про це повідомили в оперативному зведенні Повітряних сил.

Загальна сума збитих літальних апаратів ворога становить сім одиниць.

Наші ППО змогли збити три безпілотні літальні апарати, чим значно завадили ворогу вести розвідку.

Також у небі перехопили дві крилаті ракети, які могли забрати не одне життя.

Окрім цього, добре себе показала й українська ударна авіація. Вона під прикриттям винищувачів здійснила приблизно 10 успішних авіанальотів на позиції російських військ.

«Таким чином ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши рашистам суттєвих втрат», – акцентували в Повітряних силах.

Нагадаємо, за добу над Донбасом збито шість «Орланів-10».

Підрахунок втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Напередодні ЗСУ збили ювілейну – 300-ту одиницю ворожої авіації.

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