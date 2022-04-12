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    Генштаб пояснив, чи потрібно вимикати світло під час повітряної тривоги

    Генштаб пояснив, чи потрібно вимикати світло під час повітряної тривоги
    фото з відкритих джерел

    Рекомендації вимикати світло під час тривоги перш за все дотримуються військовослужбовці

    Від початку війни багато українців вимикають світло у своїх будинках вночі. У Генеральному штабі повідомили, що ввечері ніхто цілеспрямовано світло у будинках не вимикає, але військовослужбовці дотримуються цієї рекомендації.

    «З метою, щоб себе убезпечити, досі деякі люди вимикають світло в будинках. Але ніхто цілеспрямовано це не робить. ЗСУ та ДСНС наголосили, що люди самі повинні приймати рішення (вимикати світло чи ні, – ред.)», – повідомили ЗМІ у Генштабі.

    Водночас у відомстві зазначили, що в країні діє воєнний стан і ніхто не перебуває в безпеці, адже знову можуть початися ракетні обстріли або авіабомбардування.

    При цьому у Генштабі додали, що військовослужбовці дотримуються рекомендацій і у вечірній час під час повітряної тривоги вимикають світло на об'єктах.

    Додамо, що за даними Генштабу РФ стягує нові війська та авіацію до східних кордонів України.

    Також відомо, що з початку війни окупанти втратили майже 20 тис. осіб.

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    Теги: росія окупанти авіація війна електроенергія бомбардування Україна небезпека окупація #stoprussia
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    Генштаб пояснив, чи потрібно вимикати світло під час повітряної тривоги