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    Події в Україні

    За добу українські воїни знищили шість складів з боєприпасами окупантів

    За добу українські воїни &laquo;демілітаризували&raquo; шість складів з боєприпасами окупантів - За добу українські воїни знищили шість складів з боєприпасами окупантів
    За добу українські воїни «демілітаризували» шість складів з боєприпасами окупантів

    у Херсоні, Луганську, Новій Каховці, Таврійську, Чорнобаївці та Токмаку

    Воїни Збройних сил України за одну добу 11 липня «демілітаризували» шість складів боєприпасів ворожої російської армії. Вибухи прогриміли в окупованих росіянами населених пунктах України. Про це на своєму каналі в Telegram повідомив речник глави Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

    Це відбулося у Херсоні, Луганську, Новій Каховці, Таврійську, Чорнобаївці та Токмаку.

    За добу українські воїни знищили шість складів з боєприпасами окупантів:

    • Луганськ – мінус БК;
    • Таврійськ (Херсонська область) – мінус командний пункт загарбників та БК;
    • Токмак (Запорізька область) – знищено склад БК окупантів;
    • Херсон – мінус БК або командний пункт (уточнюється);
    • Чорнобаївка (в районі) – мінус БК;
    • Нова Каховка – мінус БК.

    Увечері, 11 липня, на складах БК окупантів у Новій Каховці прогриміла серія вибухів. Тамтешні мешканці заявили, що пожежа на позиціях російських військ виникла, ймовірно, внаслідок влучання ракет.

    Пізніше цю інформацію підтвердили прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук і радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Україна Луганськ Запорізька область Херсон окупація #stoprussia
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    За добу українські воїни знищили шість складів з боєприпасами окупантів