За добу українські воїни «демілітаризували» шість складів з боєприпасами окупантів

у Херсоні, Луганську, Новій Каховці, Таврійську, Чорнобаївці та Токмаку

Воїни Збройних сил України за одну добу 11 липня «демілітаризували» шість складів боєприпасів ворожої російської армії. Вибухи прогриміли в окупованих росіянами населених пунктах України. Про це на своєму каналі в Telegram повідомив речник глави Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Це відбулося у Херсоні, Луганську, Новій Каховці, Таврійську, Чорнобаївці та Токмаку.

За добу українські воїни знищили шість складів з боєприпасами окупантів:

Луганськ – мінус БК;

Таврійськ (Херсонська область) – мінус командний пункт загарбників та БК;

Токмак (Запорізька область) – знищено склад БК окупантів;

Херсон – мінус БК або командний пункт (уточнюється);

Чорнобаївка (в районі) – мінус БК;

Нова Каховка – мінус БК.

Увечері, 11 липня, на складах БК окупантів у Новій Каховці прогриміла серія вибухів. Тамтешні мешканці заявили, що пожежа на позиціях російських військ виникла, ймовірно, внаслідок влучання ракет.

Пізніше цю інформацію підтвердили прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук і радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.