За добу українські воїни знищили шість складів з боєприпасами окупантів
у Херсоні, Луганську, Новій Каховці, Таврійську, Чорнобаївці та Токмаку
Воїни Збройних сил України за одну добу 11 липня «демілітаризували» шість складів боєприпасів ворожої російської армії. Вибухи прогриміли в окупованих росіянами населених пунктах України. Про це на своєму каналі в Telegram повідомив речник глави Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Це відбулося у Херсоні, Луганську, Новій Каховці, Таврійську, Чорнобаївці та Токмаку.
За добу українські воїни знищили шість складів з боєприпасами окупантів:
- Луганськ – мінус БК;
- Таврійськ (Херсонська область) – мінус командний пункт загарбників та БК;
- Токмак (Запорізька область) – знищено склад БК окупантів;
- Херсон – мінус БК або командний пункт (уточнюється);
- Чорнобаївка (в районі) – мінус БК;
- Нова Каховка – мінус БК.
Увечері, 11 липня, на складах БК окупантів у Новій Каховці прогриміла серія вибухів. Тамтешні мешканці заявили, що пожежа на позиціях російських військ виникла, ймовірно, внаслідок влучання ракет.
Пізніше цю інформацію підтвердили прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук і радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.