  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Українські військові за добу знищили 10 повітряних цілей російських окупантів

    Сили ППО України за добу знищили шість літаків, три вертольоти та БпЛА окупантів - Українські військові за добу знищили 10 повітряних цілей російських окупантів
    Сили ППО України за добу знищили шість літаків, три вертольоти та БпЛА окупантів
    фото з відкритих джерел

    Винищувальна авіація продовжує вести повітряні бої з переважаючими повітряними силами окупантів

    Упродовж доби 16 березня протиповітряна оборона України знищила щонайменше 10 повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

    «Протиповітряною обороною знищено три російські винищувачі Су-30см, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак не встановленого типу, два вертольоти та один БпЛА оперативно-тактичного рівня», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про ще один збитий винищувач бомбардувальник Су-34 та вертоліт Ка-52 на північному та південному напрямку відповідно.

    «Винищувальна авіація продовжує вести повітряні бої з переважаючими повітряними силами окупантів. Були застосування – пуски керованих ракет, будемо уточнювати і перевіряти чи були уражені цілі», – обіцяє Командування Повітряних Сил ЗС України.

    Як повідомляє Міноборони Великої Британії, ЗСУ нищать ворога і зривають просування окупантів Україною.

    Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи. Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.

    Читайте також: 21-й день війни. Українські захисники завдали нищівних ударів по військах окупантів
    Теги: ЗСУ авіація Міноборони війна літак вертоліт військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські військові за добу знищили 10 повітряних цілей російських окупантів