Російська авіація літатиме наосліп: які альтернативи знайшли окупанти

Росавіація попередила вітчизняні авіакомпанії про те, що їм, імовірно, доведеться літати без використання системи GPS

Російські авіакомпанії отримали рекомендацію готуватися до польотів без використання системи GPS

Російська цивільна авіація може залишитися без навігаційної системи GPS. Про це пише видання «Ізвєстія».

Авіакомпанії країни-агресора уже отримали рекомендаційного листа, підписаного заступником очільника Росавіації Дмитром Ядровим. Частина російських авіаперевізників підтвердила отримання листа.

Росавіація рекомендує авіакомпаніям готуватися до польотів без використання американської навігаційної системи GPS. Причиною російські чиновники називають випадки «глушіння та можливої заміни сигналів», які нібито мали місце в районі Калінінградської області РФ, а також під час польотів у Чорному морі та на сході Середземного моря, зокрема, у районі Ізраїлю, Кіпру та Туреччини.

Частина російських авіаперевізників уже готова до польотів без використання GPS, представники цих авіакомпаній на умовах анонімності заявили у ЗМІ, що їхні пілоти будуть використовувати старі системи визначення координат літака. «Навіть при повному зникненні сигналу GPS пілоти можуть надійно виконувати політ від зльоту до посадки», – упевнені авіаперевізники країни-агресора.

Російські авіаексперти також наполягають на використанні старих систем, які використовувалися до появи системи GPS. «У російських авіакомпаній досі навіть збереглися літаки Boeing із віконцями у верхній частині кабіни, необхідними для орієнтації за зоряним небом. На землі залишилися окремі приводні радіостанції, далекомірні радіомаяки і т. ін., вони є основним засобом аеронавігації», – запевняє редактор авіапорталу FrequentFlyers.ru Ілля Шатілін.

Нагадаємо, невдовзі після початку війни, 1 березня, українське Міністерство інфраструктури нагадало, що із 980 літаків, які використовують російські авіаперевізники, 515 перебувають у лізингу іноземних власників. Мініфраструктури закликало лізингодавців відкликати договори та забрати у російських авіакомпаній літаки, які не є їхньою власністю.

У свою чергу президент Росії Володимир Путін своїм указом дозволив вітчизняним авіакомпаніям забирати собі орендовані літаки.

Пізніше міністр транспорту Росії Віталій Савельєв визнав факт крадіжки орендованих літаків, констатувавши при цьому, що ні літати, ні ремонтуватися у країнах Заходу ці авіалайнери не зможуть.