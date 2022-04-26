Зустріч на авіабазі Рамштайн. Верховна Рада потролила Росію мемом (фото)

Парламент оригінально спрогнозував результати масштабного оборонного зібрання

На авіабазі «Рамштайн» у Німеччині 26 квітня відбулася зустріч міністрів оборони 40 країн. На ній узгоджували надання військової допомоги для України.

Тим часом, у Верховній Раді оригінально спрогнозували результати масштабного зібрання. На офіційній сторінці українського Парламенту у Facebook з’явилася смішна картинка.

«Результати зустрічі поки невідомі, але у нас уже є одна 100% інформація. Читайте її на фото», – ідеться у підписі до картинки.

Нагадаємо, міжнародні партнери вірять, що Україна може перемогти, якщо матиме потрібне обладнання та правильну підтримку.

«Наразі понад тридцять країн-союзників разом зі Сполученими Штатами оголосили про допомогу Україні на суму більше, ніж 5 мільярдів доларів», – сказав очільник Пентагону. За його словами, Вашингтон хоче бачити Росію ослабленою настільки, що вона більше не буде здатна на таке вторгнення, як в Україні.

Міністр оборони США Ллойд Остін засудив повномасштабне вторгнення Росії на територію України, назвав дії рашистів такими, що порушують міжнародний порядок і правила у всьому світі, а також висловив захопленням мужністю українських військових. Про це він заявив на засіданні Консультативної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

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