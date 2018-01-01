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    Події в Україні

    За два місяці в Україні на кір захворіли більше п’яти тисяч людей

    За тиждень може захворіти майже тисячу людей
    З початку 2018 року на кір в Україні захворіли 5097 людей - 1693 дорослих і 3404 дитини, пік нових випадків захворювання пройдено. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я. Тільки за минулий тиждень у країні на кір захворіли 827 людей. У МОЗ відмітили, що єдиний спосіб захиститися від кору - вакцинація. Її, за даними
    • Сьогодні, 16:11
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    За тиждень може захворіти майже тисячу людей

    З початку 2018 року на кір в Україні захворіли 5097 людей - 1693 дорослих і 3404 дитини, пік нових випадків захворювання пройдено. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я.

    Тільки за минулий тиждень у країні на кір захворіли 827 людей. У МОЗ відмітили, що єдиний спосіб захиститися від кору - вакцинація. Її, за даними відомства, у 2017 році пройшли 93,3% дітей в однорічному віці та 90,7% - шести років.

    «В Україні є близько 228 тисяч доз вакцини від кору. Уже в кінці цього місяця в країну привезуть ще 220 тисяч доз вакцини КПК, які буде одразу передано до регіонів. Тим часом ми продовжуємо здійснювати перерозподіл в області, де спостерігається складна епідситуація і потребують додаткових вакцин», - відзначили у міністерстві.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в обласній дитячій лікарні міста Мукачево від кору померла дівчинка з села Лази Тячівського району. 

    Також повідомлялося, що в Україну наприкінці лютого має прибути 220 тисяч доз вакцини від кору, паротиту, краснухи (КПК).

    Міністерство охорони здоров'я смерть хвороби
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