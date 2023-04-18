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Заборона Словаччиною імпорту українського зерна та прихільність Путіна до Пригожина: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Заборона Словаччиною імпорту українського зерна та прихільність Путіна до Пригожина: головне за ніч
Словаччина заборонила імпорт зерна з України
фото з відкритих джерел

Сили «Вагнера», схоже, почали отримувати підкріплення, боєприпаси та політичне визнання в РФ

Засновник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин знову завойовує прихильність російського диктатора Володимира Путіна. Тим часом Словаччина схвалила заборону на імпорт зерна та деяких сільськогосподарських товарів із України. Водночас супутник компанії Maxar показав, як виглядає згорілий літак українського авіаперевізника SkyUp Boeing 737 в аеропорту Хартума в Судані, а США відрядили досвідченого прокурора до Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії проти України. «Главком» зібрав ці та інші новини ночі проти 18 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

Путін знову прихильний до Пригожина?

Засновник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин, схоже, знову завойовує прихильність російського диктатора Володимира Путіна. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Імовірно, це пов’язано з нездатністю російських регулярних військ виконати завдання, які Путін поставив перед ними під час зимового наступу на Донбасі. Тож тепер сили «Вагнера», схоже, отримують підкріплення, боєприпаси та політичне визнання в РФ.

Словаччина заборонила імпорт зерна з України

Уряд Словаччини 17 квітня схвалив заборону на імпорт зерна та деяких сільськогосподарських товарів з України. Водночас транзит через країну – не під забороною.

Рішення набуде чинності 19 квітня. Передбачається, що заборона на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України захистить словацькі господарства та здоров’я споживачів.

Згорілий український літак у Судані: супутникові знімки

Супутник компанії Maxar показав, як виглядає згорілий літак українського авіаперевізника SkyUp Boeing 737 в аеропорту Хартума в Судані. 

Журналісти ідентифікували на знімках 20 літаків, які були знищені або серйозно пошкоджені внаслідок спроби державного перевороту в Судані. Серед них – борт української авіакомпанії SkyUp.

Допомога США у розслідуванні злочинів РФ

США відрядять досвідченого прокурора до міжнародного центру розслідування агресії Росії та юридичного радника в посольство в Україні для роботи над складними питаннями у сфері юстиції. 

Напад на посла ЄС у Судані

На посла Європейського Союзу у Судані було скоєно напад у його власній резиденції.

«Це є грубим порушенням Віденської конвенції. Забезпечення безпеки дипломатичних приміщень і персоналу є головним обов'язком суданської влади і зобов'язанням за міжнародним правом», – відреагував на замах голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. 

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Теги: Словаччина путін імпорт літак прокурор напад посольство SkyUp

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