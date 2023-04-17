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Влада Брянської області РФ заявила про нібито спробу перетину кордону з боку України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Влада Брянської області РФ заявила про нібито спробу перетину кордону з боку України
Губернатор Брянщини заявив, що хтось нібито намагався перетнути кордон з боку України
фото з відкритих джерел

За словами російської сторони, порушник підірвався на замінованій захисній лінії

Влада Брянської області Росії заявила, що сьогодні, 17 квітня, хтось нібито перетнув кордон з боку України. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз у Telegram.

За його словами, спробу незаконного перетину кордону начебто було здійснено в районі села Запісоччя.

«Порушник підірвався на замінованій захисній лінії, яка створена військовослужбовцями збройних сил РФ для запобігання проникненню на територію Росії та забезпечення безпеки мешканців прикордонних населених пунктів», – написав Богомаз.

Нагадаємо, що 16 квітня у Брянську знайшли безпілотник, начинений вибухівкою.

До слова, у Брянській області місцеві жителі звинуватили владу в незахищеності кордону з Україною та вимагають переселення в безпечні райони. 

Раніше в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Російські ЗМІ повідомили, що нібито «укранацистське ДРГ» зайшло в Климовський район Брянської області. Спочатку пропагандисти заявили, що ДРГ обстріляла шкільний автобус та захопила в заручники шестеро людей, але потім ЗМІ самі ж це спростували. Однак згодом відповідальність на себе взяв «Російський Добровольчий Корпус»

Читайте також: Хто влаштував «брянські заворушення». Інтерв’ю з начштабу Російського добровольчого корпусу

 

Теги: кордон росія Україна

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