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В Україні можуть заборонити деякі автомобілі: названо причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Україні можуть заборонити деякі автомобілі: названо причину
Автомобілі без глушників нагадують звучання іранських дронів
фото: Pexels

Автомобілі без глушників створюють багато шуму і лякають перехожих

Влада України працює над законопроєктом, який би заборонив автомобілі без глушників. Справа в тому, що вони звучать, як іранські дрони типу Shahed та можуть лякати перехожих. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу.

Він зазначив, що наразі поліція не має регламенту, за яким вона може забороняти автомобілі без глушників. Відповідний законопроєкт має виправити цю проблему.

Як підкреслив посадовець, в Україні все, що не заборонено – має бути дозволено. Таких засад дотримуються вільні демократичні країни.

«Нардепи мають обговорити та опрацювати це питання. Якщо такі авто справді створюють проблемні звуки, то потрібно розробити законопроєкт, який регламентує це», – заявив Подоляк.

На його думку, після створення законопроєкту про заборону автомобілів без глушників усе буде працювати «як годинник». Коли може з'явитися відповідний регламент наразі невідомо.

Теги: Михайло Подоляк автомобіль закон

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