В Україні можуть заборонити деякі автомобілі: названо причину
Автомобілі без глушників створюють багато шуму і лякають перехожих
Влада України працює над законопроєктом, який би заборонив автомобілі без глушників. Справа в тому, що вони звучать, як іранські дрони типу Shahed та можуть лякати перехожих. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу.
Він зазначив, що наразі поліція не має регламенту, за яким вона може забороняти автомобілі без глушників. Відповідний законопроєкт має виправити цю проблему.
Як підкреслив посадовець, в Україні все, що не заборонено – має бути дозволено. Таких засад дотримуються вільні демократичні країни.
«Нардепи мають обговорити та опрацювати це питання. Якщо такі авто справді створюють проблемні звуки, то потрібно розробити законопроєкт, який регламентує це», – заявив Подоляк.
На його думку, після створення законопроєкту про заборону автомобілів без глушників усе буде працювати «як годинник». Коли може з'явитися відповідний регламент наразі невідомо.
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