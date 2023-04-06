Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Microsoft заплатить штраф за порушення антиросійських санкцій

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Microsoft заплатить штраф за порушення антиросійських санкцій
Компанія оплатить суму через порушення антиросійських санкцій
фото: з відкритих джерел

Microsoft постачала послуги або програмне забезпечення зі США в юрисдикції, на які поширюються всебічні санкції

Компанія Microsoft заплатить майже три мільйони доларів за порушення санкційного режиму США, зокрема антиросійських санкцій. Про це повідомило Управління контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну.

Зазначається, що корпорація погодилася виплатити 2 мільйони 980 тисяч доларів за добровільне врегулювання потенційної адміністративної відповідальності за 1339 явних порушень.

В управлінні пояснили, що Microsoft постачала послуги або програмне забезпечення зі США в юрисдикції, на які поширюються всебічні санкції.

Раніше стало відомо, що влітку 2023 року Єврокомісія та кілька країн Євросоюзу запустять спільний проект для контролю за дотриманням санкцій проти Росії.

Нагадаємо, ще у березні минулого року у компанії Microsoft оголосили, що припиняють усі продажі продуктів та послуг Microsoft у Росії через напад російської армії на Україну
Техногігант Microsoft зупиняє всі нові продажі в Росії через вторгнення країни в Україну. Про це компанія заявила на сайті. 

«Як решта світу ми відчуваємо жах, злість та сум через звістки про війну в Україні та засуджуємо це невиправдане, незаконне та безпричинне вторгнення, скоєне Росією», – писала тоді компанія.

Читайте також:

Болгарія оштрафувала російський «Лукойл» на 100 млн євро

 

Теги: послуги напад штраф санкції Єврокомісія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наша влада вперто не помічає спортсменів РФ, які воюють проти України
Каратисти-терористи. Російський союз бойових мистецтв відправив в Україну загін убивць Війна і спорт
7 березня, 15:21
Компанії, які не пішли з Росії, намагаються втриматися і в Україні, запевняючи, що українські офіси не відповідальні за дії російських
Криваві рублі, бойкот, репарації? На що розраховують Bonduelle, Metro та Auchan Війна і гроші
24 березня, 09:20
Дві канадські фірми потрапили до санкційного списку за сприяння війні Росії
Дві канадські фірми потрапили до санкційного списку за сприяння війні Росії
7 березня, 09:35
Євросоюз підтвердив продовження персональних санкцій проти РФ ще на пів року
Євросоюз підтвердив продовження персональних санкцій проти РФ ще на пів року
13 березня, 16:59
ЄС та НАТО вигадали, як захистити критично важливу ​​інфраструктуру
ЄС та НАТО вигадали, як захистити критично важливу ​​інфраструктуру
16 березня, 21:18
Туреччина відмовилася обслуговувати літаки, пов’язані з РФ і Білоруссю: список авіакомпаній
Туреччина відмовилася обслуговувати літаки, пов’язані з РФ і Білоруссю: список авіакомпаній
17 березня, 00:38
Путін намагається налякати світ складним життям без російських продуктів
«Будуть тільки ріпу їсти». Путін знову взявся погрожувати європейцям
16 березня, 16:59
Сільвія Пуш
Залучення незалежних юристів та слідчих сприятимуть ефективній роботі санкцій проти російського бізнесу в ЄС, – ексдепутатка Європарламенту Сільвія Пуш
3 квiтня, 17:51
Компанія Cisco, що розробляє та продає мережеве обладнання вирішила припинити усі роботи в РФ
Світова IT-компанія знищила своє обладнання у Росії та озвучила причини рішення
Сьогодні, 11:51

HiTech

Microsoft заплатить штраф за порушення антиросійських санкцій
Microsoft заплатить штраф за порушення антиросійських санкцій
Світова IT-компанія знищила своє обладнання у Росії та озвучила причини рішення
Світова IT-компанія знищила своє обладнання у Росії та озвучила причини рішення
Вчений попередив про загрозу людству через штучний інтелект
Вчений попередив про загрозу людству через штучний інтелект
Італія тимчасово блокує ChatGPT через проблеми конфіденційності
Італія тимчасово блокує ChatGPT через проблеми конфіденційності
Як шахраї використовують ChatGPT: Європол опублікував терміновий звіт
Як шахраї використовують ChatGPT: Європол опублікував терміновий звіт
В Україні з’явиться гра про російську облогу Маріуполя
В Україні з’явиться гра про російську облогу Маріуполя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Для чого митрополиту Павлу Mercedes? Парафіянка УПЦ МП дала відповідь (відео)
34K
Кому припинять нарахування пенсії: роз’яснення
17K
Скандал на Львівщині: чоловік, у якого немає кистей обох рук та кінцівок ніг, отримав повістку (фото)
16K
Школярка відразу вступила до дев'яти найкращих університетів світу. Як їй це вдалось
9628
Збиття ворожого «Алігатора» на сході: стало відомо про долю екіпажу
8989
Окупанти під Бахмутом отримали термобаричні ракетні системи – ISW

Новини

«Початок великого процесу». Польський експерт пояснив, чим важлива зустріч Зеленського та Дуди
Сьогодні, 17:40
Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу
Сьогодні, 06:41
ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
Вчора, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту