Microsoft заплатить штраф за порушення антиросійських санкцій

Microsoft постачала послуги або програмне забезпечення зі США в юрисдикції, на які поширюються всебічні санкції

Компанія Microsoft заплатить майже три мільйони доларів за порушення санкційного режиму США, зокрема антиросійських санкцій. Про це повідомило Управління контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну.

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Зазначається, що корпорація погодилася виплатити 2 мільйони 980 тисяч доларів за добровільне врегулювання потенційної адміністративної відповідальності за 1339 явних порушень.

В управлінні пояснили, що Microsoft постачала послуги або програмне забезпечення зі США в юрисдикції, на які поширюються всебічні санкції.

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Раніше стало відомо, що влітку 2023 року Єврокомісія та кілька країн Євросоюзу запустять спільний проект для контролю за дотриманням санкцій проти Росії.

Нагадаємо, ще у березні минулого року у компанії Microsoft оголосили, що припиняють усі продажі продуктів та послуг Microsoft у Росії через напад російської армії на Україну

Техногігант Microsoft зупиняє всі нові продажі в Росії через вторгнення країни в Україну. Про це компанія заявила на сайті.

«Як решта світу ми відчуваємо жах, злість та сум через звістки про війну в Україні та засуджуємо це невиправдане, незаконне та безпричинне вторгнення, скоєне Росією», – писала тоді компанія.