Атака дронів та авіаудар по Сумщині: яка ситуація в регіонах

За добу ворог здійснив 82 обстріли Запорізької області

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Київщина

Повітряна тривога тривала більше чотирьох годин. В області працювало ППО. Влучань не зафіксовано. За попередньою інформацією пошкодження об’єктів відсутнє, постраждалих також немає.

Кіровоградщина

Сьогодні вночі приліт попередньо трьох БПЛА по нафтобазі в місті Кропивницький. Обійшлося без жертв. Всі служби оперативно були на місці. Наслідки ліквідовують. Інформація про пошкодження уточнюється

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Чернігівщина

За добу – 17 обстрілів вздовж всього кордону: Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Ворог вів обстріл із САУ, РСЗВ, мінометів, скидав із літаків керовані авібомби.

У м.Семенівка після обстрілу із РСЗВ пошкоджено кілька приватних будинків та господарських споруд, у с.Гірськ (Сновська громада) після обстрілу із артилерії пошкоджено сім приватних будинків, кілька господарськх споруд.

Вночі під час повітряної тривоги – три вибухи – ймовірно три керовані авібомби, неподалік кордону у Семенівській громаді (Новгород-Сіверський район). Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина

Вночі та зранку ворог здійснив два обстріли прикордоння, цілив по населеним пунктам Свеської та Новослобідської громад. Зафіксовано дев'ять вибухів. Вночі росіяни нанесли авіаудар (двома авіабомбами КАБ) по навчальному закладу й підприємству в селищі Свеса.

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Зранку ворог бив з мінометів по території Новослобідської громади – сім вибухів. Попередньо – без жертв. Дані уточнюються.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних громад: Білопільської, Юнаківської, Ворожбянської, Миропільської, Середино-Будської, Глухівської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Есманської; Великописарівської; Новослобідської. Зафіксовано 112 вибухів. Є руйнування. Інформація уточнюється.

Запорізька область

За добу ворог здійснив 82 обстріли: два ракетні удари, три авіаційні, чотири атаки БПЛА та 69 артудари. Терористи поцілили у приватний сектор в обласному центрі. Є руйнування, дев'ять травмованих жителів отримали допомогу на місці, госпіталізації не потребували.

Кількагодинні обстріли пережили прифронтові населені пункти: Новояковлівка, Оріхів, Гуляйполе. Багато руйнувань у різних громадах: горіли будинки, майно, соціальна інфраструктура та комунальні мережі. Люди вціліли. Дані щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина

Вночi оборонці неба з повітряного командування «Схiд» збили над Днiпропетровщиною сім дронiв. Один Shahed-136 все ж дiстався цiлi. У Днiпрi пошкоджена адмiнбудiвля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Мешканці мiста не постраждали. На мiсцi ще працюють рятувальники. Наслiдки атаки уточнюються.

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Вчора вдень російська армія обстрілювала Нікопольщину. Використала дрони та важку артилерію. Минулося без жертв. Під ворожий удар потрапили Червоногригорівська, Покровська, Марганецька громади, зокрема, сам Марганець, також Нікополь. Пошкодженi адмінбудівля, п'ятиповерхiвка, три приватнi житловi будинки, господарська споруда.

Харківщина

Вночі ворог з артилерії обстріляв с. Бочкове Чугуївського району, пошкоджено приватне домоволодіння. За добу на Слобожанському напрямку ворог обстріляв з артилерії населені пункти Ветеринарне, Вільхівка, Гатище, Вовчанськ та Потихонове.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Куп'янськ, Кислівка, Крохмальне та Берестове.

У с. Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок обстрілу із РСЗВ пошкоджено приміщення сільгосппідприємства.

У с.Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено два багатоквартирних будинки та щонайменше три приватні будинки.

Внаслідок обстрілів с.Петропавлівка Куп'янського району пошкодження зазнали два житлові будинки, поранення отримала та була госпіталізована 73-річна жінка.

В Ізюмському районі між селами Вербівка та Вовчий Яр у полі підірвався трактор. Двоє чоловіків 39 та 47 років загинули від отриманих травм.

Луганщина

За добу противник здійснив 96 обстріли (437 снарядів), по позиціям наших військ, мінометних – 34, РСЗВ – вісім, артилерійських – 33, танкових – 12, БПЛА – шість, авіаційний – три.

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Росіяни зосередили наступальні дії південніше Діброви, але вкотре не мали успіху. Вогонь окупанти відкривали у бік Макіївки та Білогорівки.

Донеччина

Протягом доби зафіксовано 18 обстрілів. Обстріляні 12 населених пунктів: Краматорськ, Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут, смт Ясногірка, смт Велика Новосілка, с.Нетайлове, с.Ганнівка, с.Карлівка, с.Времівка, с.Уманське. Пошкоджено об’єктів 33 житлові будинки (з них 19 – багатоквартирні), школа, чотири будівлі лікарень, три ЛЕП, магазин, газогін. По області: троє поранених за добу.

Миколаївщина

Вночі внаслідок влучання БПЛА типу «Shahed-131/136» виникла пожежа приватного домоволодіння на території населеного пункту Куцурубської громади. Займання було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Другий дрон-камікадзе, спрямований по Миколаївщині, знищено Силами оборони.

Вчора двічі ворог завдавав мінометних та артилерійських ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу противник здійснив 106 обстрілів (485 снарядів): РСЗВ – два, артилерійських – 52, мінометних – 33, танкових – чотири, БПЛА – 14, авіаційних – один. З них по м. Херсон – дев'ять обстрілів (33 снаряди): артилерійських – сім, мінометних – два. Окупанти поцілили у райони 37 населених пунктів області.

Росіяни скинули на острів, що поблизу села Велетенське Білозерської громади, дві керовані авіабомби. Внаслідок атаки росіян постраждали 8 осіб: три людини загинули, п’ятеро – поранені.

Також росіяни обстріляли село Урожайне Бериславської громади, – поранення отримав 17-річний підліток. До найближчого медзакладу постраждалого доставили наші військові. Нині лікарі надають йому необхідну допомогу, стан хлопця – задовільний.

Ворог атакував селище Козацьке Новокаховської громади. Через обстріл загинув 66-річний чоловік. Російська артилерія ввечері била й по Дніпровському Білозерської громади. Поранення отримала 78-річна жінка, у важкому стані її шпиталізували, лікарі борються за життя постраждалої.

За добу по області: четверо людей загинули, семеро (з них одна – дитина) дістали поранення. З деокупованої території евакуйовано 51 особу.

Нагадаємо, триває 434-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські терористи вчергове атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Минулої доби противник завдав три ракетні та 39 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.