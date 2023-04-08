Росія готує хімічну атаку на Сумщину

Російське військове керівництво анонсувало провокацію, яку нібито готує ЗСУ

Російські окупанти анонсували ймовірну хімічну атаку на Сумську область. Загарбники попередили про нібито підготовку масштабної провокації, спрямованої на дискредитацію Російської Федерації на міжнародній арені. Про це повідомляє міністерство оборони країни-агресорки.

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Як правило, такими «попередженнями» нерідко окупанти анонсують власні злочинні дії.

«За наявними даними, підтвердженими з кількох незалежних джерел, під керівництвом офісу президента України здійснюється підготовка масштабної провокації, спрямованої на дискредитацію Російської Федерації на міжнародній арені», – йдеться в повідомленні міноборони РФ.

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«Для її реалізації протягом останніх двох тижнів у населеному пункті Охтирка Сумської області нібито підготовлено ділянку передового рубежу оборони ЗСУ на лінії бойового зіткнення з російськими військами. На обладнані псевдо-позиції планується доставити з моргів тіла та останки загиблих українських військовослужбовців, смерть яких нібито настала внаслідок вогневої поразки російськими артилерійськими боєприпасами, спорядженими отруєними речовинами», – розповідає керівництво російської загарбницької армії.

Нагадаємо, нещодавно кремлівські пропагандисти зробили чергову низку заяв і звинуватили США у планах провести в Україні провокацію з використанням токсичних хімікатів, нібито для того, аби скомпрометувати Росію.