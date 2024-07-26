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Поліція Бельгії затримала сім підозрюваних у підготовці теракту

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Поліція Бельгії затримала сім підозрюваних у підготовці теракту
Поліція Бельгії провела антитерористичну операцію в кількох містах країни
фото: rbc.ua

Федеральна судова поліція Антверпена провела 14 обшуків у дев’яти містах Брюсселя

У Бельгії відбулася масштабна антитерористична операція, внаслідок якої затримано сім осіб, підозрюваних у підготовці теракту. Про це повідомляє The Brussels Times.

Операцію провела Федеральна судова поліція Антверпена, яка провела  обшуки у  містах Брюсселя, Валлонії та Фландрії. За інформацією видання, правоохоронці діяли на підставі запиту слідчого судді.

Метою операції було виявлення осіб, які могли бути причетні до терористичного угруповання, фінансування тероризму та підготовки теракту. Наразі затримані особи допитуються, але деталі їхніх можливих задумів не розголошуються.

Речник прокуратури зазначив, що на цей момент не виявлено жодного зв'язку між цією антитерористичною операцією і Олімпійськими іграми, що розпочнуться у Парижі 26 липня.
 
 Нагадаємо, Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни.

Як повідомлялося, Росія регулярно атакує українську авіабазу у Старокостянтинові на Хмельниччині, намагаючись завадити розгортанню винищувачів F-16. Україна не повідомляє про майбутні місця базування, але РФ вже націлена на більшість аеродромів, де потенційно можуть бути розміщені бойові літаки.

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Теги: поліція Україна фінансування Данія Нідерланди росія

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