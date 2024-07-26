Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Трамп не хоче йти на дебати та вибухи в Криму: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Трамп не хоче йти на дебати та вибухи в Криму: головне за ніч
Дональд Трамп передумав йти на дебати з Гарріс
фото з відкритих джерел

Гарріс готова до дебатів із Трампом

У ніч на 26 липня знову лунала повітряна тривога. Окупанти вдарили по Житомиру. Трамп хоче відмовитися від дебатів з Гарріс. «Главком» зібрав головні новини ночі, щоб ви були в курсі подій. 

Євро-2024: Україна не змогла пробитися до фіналу

Юніорська збірна України з футболу завершила виступи на Євро–2024, поступившись у пів-фіналі збірній Франції з рахунком 0:1. Обидві команди підходили до півфіналу без поразок. Українці розпочали турнір з двох нічиїх, а потім здолали чинних чемпіонів Європи італійців. Французи ж стали найрезультативнішою командою групи.

Ізраїль попередив Францію про небезпеку теракту з боку Ірану

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац надіслав листа до французького колеги Стефана Сежурне, в якому попередив про можливу терористичну загрозу, ініційовану Іраном, під час проведення Олімпійських ігор у Парижі. 

У Житомирі пролунали гучні вибухи

Сьогодні вночі  в Житомирі пролунали вибухи. Як повідомляють місцеві телеграм канали вибухи тривали 10 хв.  Також повідомляють, що місто атакують шахеди. На місці вибуху почалася пожежа. О 3:00 у місті знову пролунав вибух. 

Гарріс після зустрічі з Нетаньяху: «Не мовчатиму про страждання в Газі

Віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що «мала відверту і конструктивну зустріч» з прем'єр–міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, який прибув у Вашингтон для виступу перед Конгресом і обговорення нової угоди про припинення вогню у Секторі Газа.

Трамп хоче скасувати дебати – Гарріс

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп передумав проводити дебати з чинною віцепрезиденткою і потенційною суперницею від демократів Камалою Гарріс. 

У Криму лунали потужні вибухи на військовому аеродромі

У ніч на, 26 липня, в тимчасово окупованому півострові Крим пролунали потужні вибухи. За даними кримських партизанських каналів, вогонь охопив військовий аеродром «Саки» в Новофедорівці, де зберігалися значні запаси боєприпасів. Детонація боєкомплекту чутна на значній відстані.

Теги: пожежа тривога Камала Гарріс дебати місто Вашингтон Україна українці Збірна України Дональд Трамп окупанти вибух аеродром

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Івано-Франківщині місцеві жителі перекрили дорогу та заблокували роботу ТЦК
Напади на ТЦК. Чому це небезпечно для цивільних українців
5 липня, 21:06
В Середземному морі два ворожі кораблі
Втрати ворога станом на 28 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
28 червня, 07:58
Напруженою залишається обстановка на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2024 року
1 липня, 00:04
8 липня, в межах європейського туру, в Юрмалі (Латвія) у Дзінтарі хол відбулось відкриття виставки «Мініатюрна Україна»
У Латвії відкрилася пересувна виставка «Мініатюрна Україна»
11 липня, 07:30
Високопоставлений представник НАТО в Києві сприятиме поглибленню відносин України з Альянсом
НАТО призначить в Україні спецпредставника: чим він займатиметься
10 липня, 02:59
Зазначається, що виступ на весіллі співак провів у вихідний день під час благодійного туру для ЗСУ
Монатік виступив на весіллі в Італії, яке проводив Галкін: менеджери артиста прокоментували
12 липня, 21:17
Трамп назвав розмову із Зеленським «дуже хорошою»
Трамп після розмови з Зеленським пообіцяв покласти край війні в Україні
20 липня, 07:58
8 липня Росія атакувала Київ ракетами, уламки пошкодили дитячу лікарню «Охматдит»
Удар по «Охматдиту»: голова ДСНС пояснив, як вдалося уникнути більшої кількості жертв
19 липня, 20:11
Колишній президент США пожалівся на те, що демократи звинувачують його в загрозі демократії
Трамп заявив, що «отримав кулю за демократію»
21 липня, 06:23

Суспільство

У 18 років долучився до «Азову» та став на захист України. Згадаймо Назара Янкевича
У 18 років долучився до «Азову» та став на захист України. Згадаймо Назара Янкевича
Більша частина українців з тимчасовим захистом в Естонії знайшли роботу
Більша частина українців з тимчасовим захистом в Естонії знайшли роботу
Відкриття Олімпіади-2024 та вибухи Росії: головне за ніч
Відкриття Олімпіади-2024 та вибухи Росії: головне за ніч
Озеро-кит посеред лісу: незвичайна природна локація на Житомирщині приваблює туристів
Озеро-кит посеред лісу: незвичайна природна локація на Житомирщині приваблює туристів
Росія зобов'яже школи в окупації поширювати літературу, яка прославляє війну проти України
Росія зобов'яже школи в окупації поширювати літературу, яка прославляє війну проти України
Спека з грозами: прогноз погоди на 27 липня
Спека з грозами: прогноз погоди на 27 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9771
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8815
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8573
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua