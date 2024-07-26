Трамп не хоче йти на дебати та вибухи в Криму: головне за ніч

Гарріс готова до дебатів із Трампом

У ніч на 26 липня знову лунала повітряна тривога. Окупанти вдарили по Житомиру. Трамп хоче відмовитися від дебатів з Гарріс. «Главком» зібрав головні новини ночі, щоб ви були в курсі подій.

Євро-2024: Україна не змогла пробитися до фіналу

Юніорська збірна України з футболу завершила виступи на Євро–2024, поступившись у пів-фіналі збірній Франції з рахунком 0:1. Обидві команди підходили до півфіналу без поразок. Українці розпочали турнір з двох нічиїх, а потім здолали чинних чемпіонів Європи італійців. Французи ж стали найрезультативнішою командою групи.

Ізраїль попередив Францію про небезпеку теракту з боку Ірану

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац надіслав листа до французького колеги Стефана Сежурне, в якому попередив про можливу терористичну загрозу, ініційовану Іраном, під час проведення Олімпійських ігор у Парижі.

У Житомирі пролунали гучні вибухи

Сьогодні вночі в Житомирі пролунали вибухи. Як повідомляють місцеві телеграм канали вибухи тривали 10 хв. Також повідомляють, що місто атакують шахеди. На місці вибуху почалася пожежа. О 3:00 у місті знову пролунав вибух.

Гарріс після зустрічі з Нетаньяху: «Не мовчатиму про страждання в Газі

Віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що «мала відверту і конструктивну зустріч» з прем'єр–міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, який прибув у Вашингтон для виступу перед Конгресом і обговорення нової угоди про припинення вогню у Секторі Газа.

Трамп хоче скасувати дебати – Гарріс

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп передумав проводити дебати з чинною віцепрезиденткою і потенційною суперницею від демократів Камалою Гарріс.

У Криму лунали потужні вибухи на військовому аеродромі

У ніч на, 26 липня, в тимчасово окупованому півострові Крим пролунали потужні вибухи. За даними кримських партизанських каналів, вогонь охопив військовий аеродром «Саки» в Новофедорівці, де зберігалися значні запаси боєприпасів. Детонація боєкомплекту чутна на значній відстані.