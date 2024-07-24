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Глава «Укрметалургпрому» розкритикував тарифну політику «Укрзалізниці»: названо ключову проблему

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Глава «Укрметалургпрому» розкритикував тарифну політику «Укрзалізниці»: названо ключову проблему
УЗ має клієнтів, які відправляють вантажі ритмічно, кожну добу, в одному або у двох різних напрямках, але цілими ешелонами
фото з відкритих джерел

«Укрзалізниця» має відмовитися від крос-субсидування перевезень за рахунок бізнесу

Ініціатива «Укрзалізниці» гармонізувати тарифи на вантажні залізничні перевезення є нелогічною, доки ці тарифи не є економічно обґрунтованими. Більше того: гармонізація також не є логічною, оскільки вартість перевезення вантажів відрізняється за багатьма параметрами. Про це заявив президент ОП «Укрметалурпром» Олександр Каленков, коментуючи бажання УЗ гармонізувати тарифи на вантажні перевезення.

«Існуючі на сьогодні тарифні класи є недосконалими. Але ми виступаємо за те, щоб залізничний тариф був економічно обґрунтованим – з розумінням того, що для перевезення різних вантажів собівартість не є однаковою», – наголосив Каленков.

Він пояснив: УЗ має клієнтів, які відправляють вантажі ритмічно, кожну добу, в одному або у двох різних напрямках, але цілими ешелонами. Але з іншого боку, часто УЗ доводиться збирати вантажі від одного елеватора чи кар’єру до іншого, по три-п’ять вагонів, звідки їх везуть на сортувальні станції, а потім вже до споживачів.

«Функціонування всього цього господарства – сортувальних станцій, відповідних депо і так далі, – не можна розмазувати по всьому ринку. За це мають платити ті, хто отримують вигоду від цього. Великі перевізники промислових вантажів, які возять стабільно щодоби, щосезону у кількох напрямках, повинні мати реальну собівартість, а не середню температуру по палаті. І тоді всі побачать, що собівартість перевезення залізної руди у рази нижча, ніж перевезення вагона з піском», – наголосив Каленков.

Він також зауважив, що у європейських країнах, які не сегментують споживачів на класи, забезпечують знижки перевізникам, які проводять постійні перевезення у декількох напрямках цілими маршрутами.

«Іноді ці знижки дуже значні. Тому заяви про те, що «Укрзалізниці» все одно що перевозити – тону руди, вугілля чи зерна – економічно необґрунтовані. І це свідчить про те, що вони вкотре хочуть субсидувати інші перевезення за рахунок промисловості», – резюмував Каленков.

Нагадаємо, очільник УЗ Євген Лященко заявив, що компанія має намір «гармонізувати» тариф на вантажні перевезення. У результаті цього, як очікується, витрати промисловості зростуть мінімум на 7-10%.

Бізнес-асоціації виступили проти цієї ініціативи: там нагадали, що у 2022 році УЗ підвищила тарифи на вантажні перевезення на рекордні 70%, а отже, зараз компанія може навіть знизити ці тарифи, адже обсяги перевезень у порівнянні з 2022 роком безпрецедентно зросли.

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Теги: Україна перевезення Укрзалізниця тарифи

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