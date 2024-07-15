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Олександр Гвоздик повернувся на вершину рейтингу WBC у напівважкій вазі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Олександр Гвоздик повернувся на вершину рейтингу WBC у напівважкій вазі
Гвоздик зумів піднятися з другого на перше місце у рейтингу WBC
фото:sport.24tv.ua

Ексчемпіон світу з боксу, українець  очолив рейтинг боксерів WBC у напівважкій категорії

Український боксер Олександр Гвоздик знову очолив рейтинг Всесвітньої боксерської ради (WBC) у напівважкій вазі. Оновлений список претендентів організація опублікувала 13 липня. Гвоздик, який повернувся на ринг у 2023 році після 2,5-річної перерви, нещодавно зазнав поразки від американця Давіда Бенавідеса у бою за звання тимчасового чемпіона WBC. Ця невдача перервала його серію з трьох поспіль перемог. Оновлений перелік претендентів організація представила в суботу, 13 липня.

Попри програш, Гвоздик зумів піднятися з другого на перше місце у рейтингу WBC, випередивши британця Джошуа Буатсі, який більше не фігурує у списку. Чинним чемпіоном WBC у напівважкій вазі залишається канадець Артур Бєтєрбієв, який у 2019 році завдав Гвоздику першої поразки у професійній кар'єрі та відібрав у нього чемпіонський пояс.

Топ-10 претендентів WBC у напівважкій вазі:

  • Олександр Гвоздик (Україна)
  • Каллум Сміт (Велика Британія)
  • Ентоні Ярд (Велика Британія)
  • Альберт Рамірес (Венесуела)
  • Конор Воллес (Австралія)
  • Робін Краснікі (Німеччина)
  • Даніель Азіз (Велика Британія)
  • Ахмед Ельбіалі (Єгипет)
  • Річард Рівера (США)
  • Малік Зінад (Лівія)

Досягнення Олександра Гвоздика

  • 20 професійних поєдинків, 20 перемог (16 нокаутом)
  • Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі (2018-2019)
  • Бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 у категорії до 81 кг

Повернення Гвоздика на вершину рейтингу WBC свідчить про його високий рівень майстерності та потенціал для нових звершень у професійному боксі.
Нагадаємо, що 26 червня український боксер Олександр Усик заявив, що відмовляється від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Усик звернувся до Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа та зазначив, що дарує їм свій пояс. Тобто тепер вони зможуть провести поєдинок за титул IBF.

Раніше промоутер українського боксера Олександр Красюк заявив, що Олександр Усик не збирається завершувати професійну кар'єру і жодного разу не говорив про своє бажання повісити рукавички на цвях.

До слова, Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Усик після поєдинку звернувся до свого покійного тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили».

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Теги: Джошуа Буатсі Австралія Єгипет Олександр Гвоздик рейтинг Венесуела Велика Британія Україна Лівія Артур Рамірес Ентоні Ярд Німеччина

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