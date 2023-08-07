Загинуло 32 людини: росіяни обстріляли власних солдат

На Запоріжжі росіяни накрили артилерією своїх солдатів

На Запорізькому напрямку поблизу Роботиного окупанти відкрили артилерійський вогонь по власних військових. Про це повідомляють російські Telegram-канали із посиланням на власні джерела у Генштабі.

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Група російський окупантів переодягнулася у форму ЗСУ і намагалася зайти в тил українських військ. Втім, російський дрон зафіксував групу, ідентифікував окупантів воїнами ЗСУ, передав координати російській артилерії, а ті відкрили вогонь по власних солдатах.

«Через неузгодженість дій «дружнім вогнем» було вбито 32 особи. На цьому лиха не закінчилися, після удару ворог (військові ЗСУ, – «Главком».) виявив позиції нашої артилерії та накрив її касетними снарядами. Ще 19 людей загинуло, є багато поранених, зокрема тяжкі», – пишуть у російському Telegram-каналі.

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За інформацією російського Telegram-каналу, винуватцем «інцинденту» став командир, який змусив військових переодягнутися в українську форму і нічого нікому не сказав. Відразу після удару артилерії по своїх він зрозумів, що накоїв, і дезертирував із позицій.

«Ворог почав тиснути сильніше, тому на фронті почастішали випадки таких неузгоджених дій», – прокоментувало російському Telegram-каналі одне з джерел.

Також, за його словами, росіянам наразі не вистачає засобів зв'язку.

Нагадаємо, 3 липня у Бєлгороді росіяни обстріляли самі себе. Там прогриміли потужні вибухи. В центрі міста почалася пожежа. Зруйновані 11 багатоповерхівок і близько 40 приватних будинків, із них 5 – повністю. Губернатор Бєлгорода В’ячеслав Гладков повідомив про чотирьох постраждалих росіян. Російські ЗМІ повідомляли, що у Бєлгороді було знайдено частини зенітно-ракетного комплексу «Панцир». Знахідка може свідчити лише про одне – росіяни самі вдарили по своїх домівках. Адже на озброєнні у ЗСУ таких ЗРК немає.

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