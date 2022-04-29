Захисник Маріуполя розказав, чого бракує у спілкуванні з Зеленським

«У нього до нас мало відповідей»

Українські військові в блокованому військами РФ Маріуполі не втрачають зв'язок із вищим політичним і військовим керівництвом країни і продовжують спілкуватися президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волина, пише «Лівий берег».

Офіцер зазначив, що напередодні вранці отримав від глави держави повідомлення з відповіддю на своє запитання.

«Комунікація є, але мені здається, що нашому лідеру, його помічникам дуже необхідна міжнародна допомога. Я думаю, що в нього до нас мало відповідей, саме тому йому мало є що нам сказати. А так він на контакті, не пропадає», – сказав Волина.

Командир бригади морпіхів також звернув увагу, що зв'язок з президентом у захисників Маріуполя є, проте «конкретики він нам не може надати, як і будь-хто інший».

Нагадаємо, влада планує гуманітарну операцію для евакуації з «Азовсталі».

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