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    Події в Україні

    Захисник Маріуполя розказав, чого бракує у спілкуванні з Зеленським

    Сергій Волина&nbsp;вважає, що керівництву України треба міжнародна підтримку - Захисник Маріуполя розказав, чого бракує у спілкуванні з Зеленським
    Сергій Волина вважає, що керівництву України треба міжнародна підтримку
    фото з відкритих джерел

    «У нього до нас мало відповідей»

    Українські військові в блокованому військами РФ Маріуполі не втрачають зв'язок із вищим політичним і військовим керівництвом країни і продовжують спілкуватися президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волина, пише «Лівий берег».

    Офіцер зазначив, що напередодні вранці отримав від глави держави повідомлення з відповіддю на своє запитання.

    «Комунікація є, але мені здається, що нашому лідеру, його помічникам дуже необхідна міжнародна допомога. Я думаю, що в нього до нас мало відповідей, саме тому йому мало є що нам сказати. А так він на контакті, не пропадає», – сказав Волина.

    Командир бригади морпіхів також звернув увагу, що зв'язок з президентом у захисників Маріуполя є, проте «конкретики він нам не може надати, як і будь-хто інший».

    Нагадаємо, влада планує гуманітарну операцію для евакуації з «Азовсталі».

    Напередодні рашисти скинули потужні бомби на «Азовсталь»: є загиблі (відео).

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    Теги: Маріуполь росія окупанти ЗСУ війна військові Україна ВМС окупація #stoprussia
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    Захисник Маріуполя розказав, чого бракує у спілкуванні з Зеленським