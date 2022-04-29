  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    «Нам треба захищатися»: Санду анонсувала реформу армії

    Президентка Молдови каже, це реакція на події в Україні - «Нам треба захищатися»: Санду анонсувала реформу армії
    Президентка Молдови каже, це реакція на події в Україні
    фото з відкритих джерел

    Війна можлива і може бути дуже реальною

    Президентка Молдови Майя Санду анонсувала реформу збройних сил Республіки Молдова. За її словами, війна в Україні показала, що країна має бути спроможною захищатися. Про це лідерка Молдови заявила під час інтерв'ю молдавській журналістці Лілії Бураковській у авторській передачі «Територія свободи».

    «Звичайно, реформу заплановано і в багатьох областях. Але те, що ми говорили – це покращення умов для солдатів та збільшення кількості солдатів, які «за контрактом» і це допоможе нам зменшити кількість «строковиків», – сказала Санду.

    Вона наголосила, що ситуація швидко не вирішиться, оскільки проблеми накопичувалися довгі роки.

    «Те, що зараз відбувається в Україні, показує, що війна можлива і може бути дуже реальною і нам потрібно захищатися», – підсумувала президентка.

    «Зрозуміло, що у нас не може бути велика армія тому, що ми маленька країна і армія у нас буде маленька, але все одно у нас має бути армія, яка має все необхідне, щоб ці люди, у разі чого… дуже сподіваємося, що до цього не дійде», – зробила висновок вона.

    Напередодні Санду заткнула рота Додону: постачання допомоги Україні продовжиться.

    Також президентка Молдови вперше запропонувала Україні військову допомогу.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Молдова армія війна Україна окупація Майя Санду #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Нам треба захищатися»: Санду анонсувала реформу армії