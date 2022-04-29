«Нам треба захищатися»: Санду анонсувала реформу армії

Війна можлива і може бути дуже реальною

Президентка Молдови Майя Санду анонсувала реформу збройних сил Республіки Молдова. За її словами, війна в Україні показала, що країна має бути спроможною захищатися. Про це лідерка Молдови заявила під час інтерв'ю молдавській журналістці Лілії Бураковській у авторській передачі «Територія свободи».

«Звичайно, реформу заплановано і в багатьох областях. Але те, що ми говорили – це покращення умов для солдатів та збільшення кількості солдатів, які «за контрактом» і це допоможе нам зменшити кількість «строковиків», – сказала Санду.

Вона наголосила, що ситуація швидко не вирішиться, оскільки проблеми накопичувалися довгі роки.

«Те, що зараз відбувається в Україні, показує, що війна можлива і може бути дуже реальною і нам потрібно захищатися», – підсумувала президентка.

«Зрозуміло, що у нас не може бути велика армія тому, що ми маленька країна і армія у нас буде маленька, але все одно у нас має бути армія, яка має все необхідне, щоб ці люди, у разі чого… дуже сподіваємося, що до цього не дійде», – зробила висновок вона.

Напередодні Санду заткнула рота Додону: постачання допомоги Україні продовжиться.

Також президентка Молдови вперше запропонувала Україні військову допомогу.

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