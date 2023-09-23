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Атака на Одещину: чим і куди вдарили окупанти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака на Одещину: чим і куди вдарили окупанти
Окупанти запустили ракети з комплексу «Бастіон»
фото ілюстративне

Є руйнування в рекреаційній зоні Одещини

У ніч на 23 вересня російські терористи вдарили по Одеській області надзвуковими ракетами «Онікс». Внаслідок атаки є руйнування в рекреаційній зоні. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Росіяни знову використали ракети, які запустили з берегового комплексу «Бастіон» в окупованому Криму.

«Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одещини, але це відкрита територія. Критичних руйнувань і травмованих немає», – зазначила Гуменюк.

Як повідомлялося, у ніч на 23 вересня окупанти вкотре обстріляли територію України. Повітряні тривоги були оголошені на півдні та на сході.  Повітряні сили ЗСУ попереджали про застосування противником ракет та дронів-камікадзе типу Shahed.

Під час тривог вибухи лунали в Одеській області, у Дніпрі та на Запоріжжі.

Теги: Одещина ракета вибух окупанти війна росія

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