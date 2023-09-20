В Україні лунає повітряна тривога

Громадянам слід негайно перейти в укриття цивільного захисту

В Україні в багатьох областях, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога в ніч на 20 вересня через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних безпілотників типу «Шахед».

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Станом на 2:37 карта повітряних тривог має такий вигляд:

Сигнали про небезпеку повітряних ударів противника почали лунати після півночі в низці регіонів, проте через деякий час тривоги оголосили майже по всій країні, за винятком західних областей, а також Одеської області.

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Військові попереджали про запуск військами РФ кількох груп баражуючих боєприпасів, зокрема, з території російських Курської та Білгородської областей.