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В Україні лунає повітряна тривога

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В Україні лунає повітряна тривога

Громадянам слід негайно перейти в укриття цивільного захисту

В Україні в багатьох областях, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога в ніч на 20 вересня через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних безпілотників типу «Шахед».

Станом на 2:37 карта повітряних тривог має такий вигляд:

В Україні лунає повітряна тривога фото 1

Сигнали про небезпеку повітряних ударів противника почали лунати після півночі в низці регіонів, проте через деякий час тривоги оголосили майже по всій країні, за винятком західних областей, а також Одеської області.

Військові попереджали про запуск військами РФ кількох груп баражуючих боєприпасів, зокрема, з території російських Курської та Білгородської областей.

Теги: тривога війна

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