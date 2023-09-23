Повітряну тривогу в регіонах не оголошували

У ніч проти 23 вересня у Дніпрі та на Запоріжжі пролунали вибухи. Про це інформує Zn.ua з посиланням на власного кореспондента.

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Російські загарбники завдали ударів балістичним озброєнням по Дніпру та Запоріжжю.

Повітряну тривогу в регіонах не оголошували.

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За попередньою інформацією ворог застосував балістичні ракети Іскандер-М.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили попередили жителів Дніпропетровщини та Запоріжжя про загрозу застосування ракетного озброєння для південних областей.

Раніше повідомлялося, що вночі 23 вересня в Одеській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Вибухи пролунали близько 00:46, посилаючись на моніторингові групи, область могли атакувати протикорабельними ракетами типу «Онікс». До цього в Повітряних силах попереджали про рух ворожих ракет в напрямку області.