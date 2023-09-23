Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Дніпрі та на Запоріжжі пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Дніпрі та на Запоріжжі пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Повітряну тривогу в регіонах не оголошували

У ніч проти 23 вересня у Дніпрі та на Запоріжжі пролунали вибухи. Про це інформує Zn.ua з посиланням на власного кореспондента.

Російські загарбники завдали ударів балістичним озброєнням по Дніпру та Запоріжжю.

Повітряну тривогу в регіонах не оголошували.

За попередньою інформацією ворог застосував балістичні ракети Іскандер-М.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили попередили жителів Дніпропетровщини та Запоріжжя про загрозу застосування ракетного озброєння для південних областей.

Раніше повідомлялося, що вночі 23 вересня в Одеській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Вибухи пролунали близько 00:46, посилаючись на моніторингові групи, область могли атакувати протикорабельними ракетами типу «Онікс». До цього в Повітряних силах попереджали про рух ворожих ракет в напрямку області.

Теги: Дніпропетровщина балістичні ракети ворог озброєння Запоріжжя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога
31 серпня, 23:17
Окупанти з артилерії обстріляли Херсонщину: є загиблий
Окупанти з артилерії обстріляли Херсонщину: є загиблий
1 вересня, 23:46
Ворог знову тероризує Україну балістикою
Повітряні сили попередили про загрозу балістики в низці областей
24 серпня, 01:28
Президент заслухав доповіді прем'єра Дениса Шмигаля, віце-прем'єра Олександра Кубракова
Підготовка до зими та захист критичної інфраструктури: Зеленський провів засідання Ставки
6 вересня, 11:19
Окупанти здійснюють імітаційні пуски, а також тренуються виходити на пускові рубежі
Чому РФ під час одного вильоту використовує більше літаків, ніж ракет: роз’яснення
7 вересня, 12:04
Росія вивела у Чорне море ракетоносій з вісьмома «Калібрами»
Росія вивела у Чорне море ракетоносій з вісьмома «Калібрами»
7 вересня, 10:12
Офіс президента України опублікував фото, на якому президент Володимир Зеленський разом з  керівником розвідки Кирилом Будановим стоять біля трофейного Мі-8
Зеленський і Буданов показали трофейний російський гелікоптер (фото)
8 вересня, 08:35
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
12 вересня, 19:38
ЗСУ вразили штаб окупантів поблизу Мелітополя (відео)
ЗСУ вразили штаб окупантів поблизу Мелітополя (відео)
19 вересня, 16:43

Події в Україні

У Дніпрі та на Запоріжжі пролунали вибухи
У Дніпрі та на Запоріжжі пролунали вибухи
Буданов пояснив, чому ЗСУ не використовують техніку в контрнаступі
Буданов пояснив, чому ЗСУ не використовують техніку в контрнаступі
Коли буде найбільший прорив українського контрнаступу? Відповідь Тарнавського
Коли буде найбільший прорив українського контрнаступу? Відповідь Тарнавського
Буданов розкрив деталі деокупації Криму
Буданов розкрив деталі деокупації Криму
Два генерали РФ важко поранені внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту – Буданов
Два генерали РФ важко поранені внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту – Буданов
Буданов розповів, як українські війська повернуть Бахмут
Буданов розповів, як українські війська повернуть Бахмут

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Польща назвала умову для скасування ембарго на українське зерно
38K
Адвокат Шуфрича запевняє: клієнт готовий стійко за все відповідати, але є одна умова
23K
Окупація Півдня. Як це відбувалося насправді
11K
Капітан ЗСУ назвав типові порушення ТЦК при мобілізації
8724
Боррель розповів, які наслідки матиме членство України в ЄС
6281
Стало відомо, де ворог намагається ховати військові кораблі

Новини

Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
Вчора, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
21 вересня, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
21 вересня, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
20 вересня, 07:23

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту