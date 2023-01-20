Захисники ліквідували 770 окупантів за день: Генштаб оновив втрати ворога

Загальні бойові втрати противника станом на 20 січня орієнтовно склали 119 300 осіб

Протягом минулої доби українські захисники ліквідували ще 770 російських загарбників, знищили дев'ять ворожих танків та десять бойових броньованих машин загарбників. Загалом Росія з початку широкомасштабного вторгнення втратила вже 119 300 своїх військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника станом на 20 січня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 119300 (+770) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3139 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6241 (+6) од,

артилерійських систем – 2129 (+7) од,

РСЗВ – 442 (+0) од,

засоби ППО ‒ 220 (+0) од,

літаків – 287 (+0) од,

гелікоптерів – 277 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1886 (+4),

крилаті ракети ‒ 749 (+0),

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4903 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 190 (+0).

Нагадаємо, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.

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