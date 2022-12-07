Нацрада без суду блокуватиме онлайнові ЗМІ? Деталі законопроєкту

Нацрада, яка має опікуватися телебаченням і радіо, тепер буде регулювати український інтернет

Новий законопроєкт «Про медіа», який Верховна Рада може ухвалити найближчим часом, містить пункт, який ставить під загрозу діяльність усіх онлайн медіа, чого ЄС від України взагалі не вимагав. На цьому наголосила народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар.

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«В український закон автори вписали регулювання онлайн медіа, чого ЄС від України взагалі не вимагає. І не просто регулювання, а можливість блокування інтернет видання без рішення суду, лише за рішенням Національної ради з питань телебачення та радіомовлення», – зазначила Сюмар.

Депутатка наголосила, що Нацрада, яка має опікуватися телебаченням і радіо, тепер буде регулювати український інтернет. А такого досвіду в регулятора немає, бо досі в Україні інтернет не регулювався. «Нацрада відразу отримує величезні повноваження для регулювання інтернету - проводити перевірки, приходити до місця реєстрації онлайн ЗМІ і вимагати документи, в тому числі і податкові; накладати приписи, визначати штрафи і блокувати інтернет видання або назавжди, або строком на один місяць. Хоча для телебаченням і радіо блокування мовлення без рішення суду не передачено (окрім як за суто формальними підставами)», – уточнила Сюмар.

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Загалом законопроєкт ділить онлайн медіа на три види – анонімні, незареєстровані, зареєстровані як ЗМІ. Тобто, він передбачає реєстрацію онлайн ЗМІ державою, хоч ця опція і є добровільною, але саме вона надає право вважатися журналістами і брати участь у саморегулюяції. «Назавжди блокуватимуть за порушення лише анонімні сайти. Незареєстровані блокуватимуть на місяць після трьох грубих порушень, зареєстровані за п’ять. Взагалі порушення законопроєкт визначає як незначні, значні і грубі. Але відмова від перевірки – теж підстава для блокування (як одне з трьох необхідних порушень). І тут ключова проблема – в довірі до регулятора!», – наголосила нардепка.

Також Сюмар уточнила, що новий закон особливо небезпечний у час, коли більшість онлайн ЗМІ працюють дистанційно. «Ще цікаво – а якщо онлайн ЗМІ – це колектив журналістів, що не мають офісу, а працюють дистанційно? Звісно, блокування онлайн видання на місяць призведе до серйозних втрат аудиторії, адже суть роботи онлайн ЗМІ - це його оперативність і регулярність. Чи можна це пояснити завданнями національної безпеки? Навряд. Бо російські і сепаратистські сайти давно і ефективно блоковані без закону про медіа, а рішенням РНБО через санаційне законодавство. Тому важко це трактувати інакше, аніж як бажання впроваджувати цензуру до онлайн видань, що пишуть про внутрішню українську політику», – наголосила Сюмар.

Депутатка вража, що з прийняттям даного закону, в Україні буде включене повне зелене світло для російських соцмереж. « Але якщо влада вважає, що вона контролює український телеграм, то загрози інформаційний безпеці з боку повністю анонімних ресурсів, нікого не хвилюють. І регуляції там не буде. Тоді як ринок онлайн ЗМІ, які є потужними в Україні і працюють переважно відповідно до журналістських стандартів, зазнає повного втручання держави. Знаєте до чого це призведе? Правильно. До витіснення їх в російський телеграм. Або інший месенджер», – наголосила Сюмар.

Нагадаємо, 30 серпня Верховна Рада України у першому читання підтримала новий законопроєкт «Про медіа» №2693-д. Свої голоси за цей проєкт закону віддали 233 народні обранці. Згодом голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що схвалення у першому читанні законопроєкту «Про медіа» – це крок назад від стандартів свободи слова, до якої ми звикли в Україні.