Влада хоче спотворити закон про медіа. Опозиція назвала головні загрози

У «Європейській Солідарністі» вважають, що ухвалення закону має бути відкладено до кінця року

Новий законопроєкт «Про медіа», довкола якого тривають палкі дебати, після останніх доповнень створює серйозні загрози демократії в країні. Таку заяву зробила «Європейська Солідарність».

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«Наприкінці минулого тижня на міжфракційній нараді у присутності європейських дипломатів колеги-депутати від різних політичних сил почули наші аргументи, а ми їхні. Майже консенсусом були погоджені поправки, які наблизили проєкт до європейських стандартів та вимог директиви про аудіовізуальні медіа послуги», – йдеться у повідомленні.

Утім, як йдеться в заяві, протягом вихідних в процес втрутилася позапарламентська сила, яка зруйнувала всі конструктивні домовленості. «Комітет виносить на друге читання версію закону, яка створює серйозні загрози демократії в країні. Треба розуміти ті обмеження свободи слова, які продиктовані необхідністю протидії російській агресії в інформаційній сфері. Але не можна погоджуватися з тим, щоби закон, розрахований на стратегічну перспективу, і в мирний період, вже після нашої перемоги регулював медіа за законами воєнного часу. А саме за таку версію нам пропонують голосувати завтра», – йдеться у заяві.

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Зокрема у «Європейській Солідарності» вимагають:

Відмовитися від узаконення всеукраїнського державного каналу на базі парламентського каналу «Рада». Згідно європейських стандартів, телебачення має бути або суспільним, або приватним. «Раду» наразі перетворили в рупор однієї політичної сили та Офісу Президента. Цей вузькопартійний піар вже щедро оплачується з бюджету за рахунок платників податків.

Законопроєкт передбачає, що українські онлайн медіа можуть бути оперативно заблоковані рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, яка давно втратила свою незалежність. Ми вважаємо, що така новація призведе до обмеження прав онлайн медіа і використання інструменту блокування для цензурування українського інтернет-простору та обмеження прав журналістів таких медій. Це не можна приймати.

Онлайн медіа не може захистити свої права інакше, як оскаржити відповідне рішення в судовому порядку. І для цього йому потрібно звернутися у відомий численними корупційними скандалами Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК). Показово, що державний департамент США оголосив про запровадження санкцій проти голови ОАСК Павла Вовка. Ми вимагаємо ухвалити законопроєкт про ліквідацію цього суду і винести його на голосування вже завтра.

Вимагаємо негайно зняти всі обмеження на мовлення «Прямого», «П’ятого каналу» та «Еспресо», які всупереч законам і без жодних пояснень були вимкнені з цифрового мовлення.

Звільнити представника забороненої ОПЗЖ праву руку Медведчука Шуфрича з посади керівника парламентського комітету з питань свободи слова і не користуватися послугами колишніх депутатів з п’ятої колони для проштовхування антиєвропейських норм закону про медіа.

Відсторонити заступника керівника ОПУ Кирила Тимошенка (щодо якого є численні розслідування масштабної корупції) від будь-якого впливу на медіа та на закон про медіа. Нам відомі факти його прямого втручання в роботу телеканалів, які фінансуються з державного бюджету, та його роль у позазаконному вимкненні патріотичних каналів.

У «Європейській Солідарністі» також додали, що ухвалення закону має бути відкладено до кінця року для доопрацювання всіма фракціями і узгодження тексту з Європейською директивою. «Такий важливий євроінтеграційний закон має відповідати європейським стандартам, захищати ЗМІ і свободу слова, і бути підтриманим конституційною більшістю народних депутатів», – йдеться у заяві.

Раніше народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар заявила, що новий законопроєкт «Про медіа», який Верховна Рада може ухвалити найближчим часом, містить пункт, який ставить під загрозу діяльність усіх онлайн медіа, чого ЄС від України взагалі не вимагав.

Нагадаємо, 30 серпня Верховна Рада України у першому читання підтримала новий законопроєкт «Про медіа» №2693-д. Свої голоси за цей проєкт закону віддали 233 народні обранці. Згодом голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що схвалення у першому читанні законопроєкту «Про медіа» – це крок назад від стандартів свободи слова, до якої ми звикли в Україні.