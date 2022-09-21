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Залишилось менше 10 днів: мер Мелітополя закликав чоловіків негайно евакуюватися

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залишилось менше 10 днів: мер Мелітополя закликав чоловіків негайно евакуюватися
З 1 жовтня виїзд за межі окупованої частини Запорізької області дозволено лише на підставі спецперепустки
фото: investigator

Федоров: «Кремлівським диктатором підписаний указ про оголошення мобілізації»

Міський голова Мелітополя Іван Федоров закликав чоловіків призовного віку негайно покинути окуповане місто у зв’язку з оголошеною Путіним мобілізацією. Про це Федоров написав у Telegram.

«Кремлівським диктатором підписаний указ про оголошення мобілізації. На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей пройдуть найбільш жорсткі заходи. За чоловіками буде влаштоване справжнє полювання. Тим, хто відмовиться йти на смерть, доведеться мати справу з чеченськими «загрядзагонами». Шансів врятуватись не залишиться», - попередив  міський голова.

Федоров зазначив, що згідно з новим указом місцевого гауляйтера, з 1 жовтня виїзд за межі окупованої частини Запорізької області дозволено лише на підставі спецперепустки.

«Окупанти будуть випускати чоловіків тільки на фронт. Залишилось менше 10 днів для виїзду», - наголосив Федоров.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. 

Читайте також: Кремль. Путін. Мобілізація. Паніка
Теги: Telegram місто окупанти смерть фронт Мелітополь мобілізація

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