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Залужний обговорив із командувачем військ США у Європі подальшу військову допомогу Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Залужний обговорив із командувачем військ США у Європі подальшу військову допомогу Україні
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
фото з відкритих джерел

Залужний домовився із генералом Каволі надалі активно взаємодіяти задля зміцнення обороноздатності України

Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний обговорив подальшу військову допомогу Україні із генералом Крістофером Каволі, який керує у Європі військами Північноатлантичного альянсу та Збройними силами США. Про це Залужний повідомив на своєму Telegram-каналі.

 Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний обговорив подальшу військову допомогу Україні із генералом Крістофером Каволі, який керує у Європі військами Північноатлантичного альянсу та Збройними силами США.

Про це Залужний повідомив на своєму Telegram-каналі.

«Провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Необхідність посилення протиповітряної оборони, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів – були ключовими темами нашого діалогу», – зазначив він.

Окрім того, військові двох країн поспілкувались щодо продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки.

«Також розповів про кількісний та якісний склад нашого війська і про ініціативу посилення української морської піхоти за рахунок створення нових бригад», – розповів головнокомандувач ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Залужний розповів про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів.

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Теги: окупанти військові Telegram Валерій Залужний

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