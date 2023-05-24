Залужний обговорив із командувачем військ США у Європі подальшу військову допомогу Україні
Залужний домовився із генералом Каволі надалі активно взаємодіяти задля зміцнення обороноздатності України
Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний обговорив подальшу військову допомогу Україні із генералом Крістофером Каволі, який керує у Європі військами Північноатлантичного альянсу та Збройними силами США. Про це Залужний повідомив на своєму Telegram-каналі.
Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний обговорив подальшу військову допомогу Україні із генералом Крістофером Каволі, який керує у Європі військами Північноатлантичного альянсу та Збройними силами США.
Про це Залужний повідомив на своєму Telegram-каналі.
«Провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Необхідність посилення протиповітряної оборони, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів – були ключовими темами нашого діалогу», – зазначив він.
Окрім того, військові двох країн поспілкувались щодо продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки.
«Також розповів про кількісний та якісний склад нашого війська і про ініціативу посилення української морської піхоти за рахунок створення нових бригад», – розповів головнокомандувач ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що Залужний розповів про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів.
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