Прогожин відкрито заявив, що його бойовики стріляють по солдатах РФ, які «дають задню» (аудіо)
ПВК «Вагнера» витрачає боєприпаси на вбивсто російських солдат
Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин визнав, що його бойовики стріляють по солдатах російській армії. Про це йдеться в коментарі російського терориста, який поширилайого пресслужба.
На питання, куди ПВК «Вагнера» витрачає боєприпаси, оскільки Пригожин неодноразово стверджував, що у його головорізів спостерігається дефіцит БК, той відповів, що ПВК їх витрачає, зокрема, на самих росіян.
«Боєприпаси ми витрачаємо в тому числі для того, щоб зупинити натовпи військовослужбовців російської армії, що тікають», – сказав Пригожин.
Крім того, Пригожин заявив, що бойовиків РФ «кинули», і окупанти це так не залишать і розбиратимуться зі своїм керівництвом.
Нагадаємо, раніше Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ уже почався, а українські військові проривають фланги «вагнерівців» на Бахмутському напрямку.
Тим часом, російська влада заявила про загибель одразу двох командирів, які воювали проти українських воїнів під Бахмутом.
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