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Легендарний боєць із позивним «Хижак» дістав серйозне поранення на фронті

Діана Гасюк
glavcom.ua
Легендарний боєць із позивним «Хижак» дістав серйозне поранення на фронті
український військовий Руслан Зубарєв
фото з відкритих джерел

На фронті був серйозно поранений боєць Зубарєв, якому Залужний вручав «Золотий Хрест»

Український військовий Руслан Зубарєв, якого особисто нагородив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав серйозне поранення. Про це в Телеграмі повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

«Піхотинець Хижак, нагороджений особисто Залужним, отримав серйозне поранення в спину», – написав Цаплієнко.

Журналіст нагадав, що воїн 92-ї бригади Руслан Зубарєв став відомим «після лютого відео з ближнім боєм з російськими спецпризначенцями».

Як повідомлялося, у березні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив старшого солдата 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка Руслана Зубарєва почесною нагрудною відзнакою «Золотий Хрест» та вручив йому заслужену нагородну зброю.

Боєць відбив атаку сил ворога, які кількісно переважали, а також проявив звитягу та мужність у бою.

Нагадаємо, що у вівторок, 9 травня, унаслідок ракетного обстрілу на Донеччині загинув відеожурналіст французької інформаційної агенції Agence France-Presse Арман Солдін. 

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Теги: хижак Валерій Залужний поранення відео хрест

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