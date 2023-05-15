Легендарний боєць із позивним «Хижак» дістав серйозне поранення на фронті
На фронті був серйозно поранений боєць Зубарєв, якому Залужний вручав «Золотий Хрест»
Український військовий Руслан Зубарєв, якого особисто нагородив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав серйозне поранення. Про це в Телеграмі повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
«Піхотинець Хижак, нагороджений особисто Залужним, отримав серйозне поранення в спину», – написав Цаплієнко.
Журналіст нагадав, що воїн 92-ї бригади Руслан Зубарєв став відомим «після лютого відео з ближнім боєм з російськими спецпризначенцями».
Як повідомлялося, у березні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив старшого солдата 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка Руслана Зубарєва почесною нагрудною відзнакою «Золотий Хрест» та вручив йому заслужену нагородну зброю.
Боєць відбив атаку сил ворога, які кількісно переважали, а також проявив звитягу та мужність у бою.
Нагадаємо, що у вівторок, 9 травня, унаслідок ракетного обстрілу на Донеччині загинув відеожурналіст французької інформаційної агенції Agence France-Presse Арман Солдін.
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