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Залужний розповів про доленосний дзвінок від Зеленського напередодні війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Залужний розповів про доленосний дзвінок від Зеленського напередодні війни
Коли президент подзвонив і запропонував очолити Збройні сили України, Залужний швидко відмовився від ідеї піти у відставку
фото з відкритих джерел

Генерал думав повернутися до цивільного життя, але дзвінок президента все змінив

За сім місяців до війни Володимир Зеленський зателефонував тоді ще до командира Оперативне командування «Північ» Валерія Залужного, який розглядав можливість переходу до цивільного життя, та запропонував найвищу посаду у ЗСУ. Про це Валерій Залужний розказав у інтерв'ю для The Washington Post.

Залужний розповів, що єдина справа, в якій він добре розбирався і добре знав – це військова справа. Він народився, коли його батько служив у гарнізоні на півночі країни, а згодом навчався у військовій академії.

Коли президент Володимир Зеленський подзвонив і запропонував очолити Збройні сили України, Залужний швидко відмовився від ідеї піти у відставку.

Після того, як Залужний уперше прийшов в кабінет головнокомандувача, він вирішив зробити ремонт свого нового офісу. Він зізнався, що завжди боявся відвідувати там попередніх командирів, бо він зневажав спадщину радянської армії.

«Те, що будь-який командир, який займав його посаду, був фактично феодалом над своїми підлеглими. Ці стіни були просочені цим. Коли ти прийшов сюди, ти відразу зрозумів, що було помилкою народитися, було помилкою прийти сюди», – пояснив він причини ремонту у кабінеті.

Забрати радянщину Залужний хоче і з української армії, чим і займається від початку вступу на посаду.

Видання зауважує, що «спроби Залужного змінити культуру можна побачити й на полі бою. Роки навчання та поглиблення зв’язків із силами НАТО зробили українські сили спритнішими за російські у цій війні. Командири нижчого рівня на місцях часто відчувають себе уповноваженими швидко приймати рішення, а не запускати кожне покликання вгору за ланкою командування».

Нагадаємо, коли головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у 2019 році приїздив до Брюсселя на саміт НАТО, його затримав Інтерпол. Тоді Кремль заочно та без його відома оголосив його «воєнним злочинцем».

Нагадаємо, Валерій Залужний заявив, що поверне тимчасово окупований Крим, попри побоювання деяких західних союзників щодо ймовірної реакції Кремля.

Крім того, Залужний зауважив, що ворога треба вбивати на його території. За його словами, якщо партнери бояться використовувати їхню зброю, то Україна буде вбивати своєю. 

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Теги: ремонт Володимир Зеленський навчання президент Валерій Залужний батько

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